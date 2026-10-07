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Футбол 07 жовтня 2026 · 09:56

Чоботенко розповів про найдивнішу провокацію у кар'єрі: суперник вийшов на поле зі "зброєю"

Захисник "Полісся" пригадав курйозний випадок із часів виступів за юнацьку збірну
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чоботенко розповів про найдивнішу провокацію у кар'єрі: суперник вийшов на поле зі "зброєю"
Сергій Чоботенко (фото: ФК "Полісся")
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Центральний захисник житомирського "Полісся" Сергій Чоботенко пригадав курйозний і водночас неприємний епізод із часів виступів за юнацьку збірну України.

Про це футболіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

"Він колов мене скрепкою"

Чоботенко зізнався, що за роки кар'єри йому не раз доводилося стикатися з нападниками, які намагалися вивести захисників із рівноваги. Втім, один випадок із юнацької збірної України він пам'ятає особливо добре.

"Я пам'ятаю, ми поїхали на турнір, це юніорська збірна була. U-15 чи U-14, не так важливо. Так от, ми грали зі збірною Туреччини. Вже не згадаю прізвище нападника, але він колов мене скрепкою", - розповів футболіст.

Покарання не послідувало

За словами захисника, він одразу звернув увагу арбітра на дії суперника. Однак нападник, схоже, встиг викинути скрепку, тому покарання не послідувало.

"Я тоді акцентував увагу рефері на це, але суперник, напевно, встиг викинути цей предмет. У мене там увесь бік був вколотий. І це нам було по 15 років!" - пригадав Чоботенко.

Футболіст додав, що після того випадку нічого подібного у своїй кар'єрі більше не зустрічав.

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Теги: Футбол Полісся
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