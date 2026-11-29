Дортмундська "Боруссія" зазнала першої поразки в поточному сезоні чемпіонату Німеччини. У центральному матчі 11-го туру Бундесліги підопічні Ніко Ковача поступилися на власному полі леверкузенському "Байєру" – 1:2.

Як пройшов матч "Боруссія" – "Байєр"

Господарі вдало розпочали зустріч на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк". Вже на восьмій хвилині Фелікс Нмеча після передачі Константіноса Карецаса відкрив рахунок.

Леверкузенці намагалися відновити рівновагу, однак впевнена гра голкіпера дортмундців Грегора Кобеля дозволила господарям зберегти перевагу до перерви. Ще до завершення першого тайму "Боруссія" зазнала кадрової втрати. Через травму поле залишив Карецас, якого замінив Фабіу Сілва.

"Байєр" перевернув гру після перерви

У другому таймі гості посилили тиск на ворота суперника. На 69-й хвилині Патрік Шик ударом головою замкнув подачу Алейша Гарсії з кутового та зрівняв рахунок. Для чеського нападника цей гол став ювілейним, сотим у Бундеслізі. Також Шик довів свій бомбардирський доробок у поточному сезоні до десяти м'ячів.

Невдовзі Мусса Діабі міг вивести леверкузенців уперед, однак після його удару м'яч пролетів поруч зі стійкою. Переможний гол "Байєр" забив на 80-й хвилині. Есек'єль Фернандес ударом головою переправив м'яч у сітку після заблокованого удару партнера. Дортмундці не змогли врятувати зустріч та перервали свою десятиматчеву безпрограшну серію в чемпіонаті.

"Боруссія" (Дортмунд) – "Байєр" – 1:2 (1:0)

Голи: Нмеча, 8 – Шик, 69, Фернандес, 80.

Чемпіонська інтрига в Бундеслізі загострилася

Попри поразку, дортмундська "Боруссія" зберегла лідерство в турнірній таблиці, маючи 24 очки. Мюнхенська "Баварія", яка напередодні зіграла внічию з "Гамбургом" (0:0), відстає від дортмундців лише на один пункт.

"Байєр" із 22 очками посідає п'яту сходинку. Після 11 турів п'ять найкращих команд Бундесліги розділяють лише два очки. Востаннє настільки щільна боротьба на цьому етапі чемпіонату спостерігалася в сезоні-1992/93.