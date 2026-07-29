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Бокс 29 липня 2026 · 22:49

"Його може врятувати мати і Едді Гірн": у Великій Британії закликали Джошуа піти з боксу

Поєдинок із Крістіаном Пренгою посіяв тривогу в боксерській спільноті на Туманному Альбіоні
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Його може врятувати мати і Едді Гірн": у Великій Британії закликали Джошуа піти з боксу
Ентоні Джошуа двічі побував у нокдауні, але переміг Пренгу (фото: Getty Images)

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що Ентоні Джошуа має піти з професійного боксу після невпевненого поєдинку проти албанця Крістіана Пренги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пряму мову Маккензі в подкасті Seconds Out на YouTube.

Чому МакКензі розкритикував Джошуа

Екс-чемпіон світу вважає, що Ентоні Джошуа серйозно ризикує своїм здоров'ям. Дюк зазначив, що якщо в оточенні британця є люди, яким небайдужа його доля, вони попросять боксера про завершення кар'єри.

"Хоч хтось має дати цінну пораду Ентоні Джошуа. Це може або його мама, або Едді Хірн. Вони мають чесно поговорити з ним і сказати: "Я не хочу, щоб з тобою трапилося щось погане. Тому будь ласка, завершуй з боксом", – сказав МакКензі.

Експерт також поділився думкою стосовно можливого бою Джошуа із Тайсоном Ф'юрі.

"В останньому поєдинку Джошуа виглядав шокованим. Не скажу, що Ф'юрі не справляв схожого враження. І все ж, він виглядав краще, ніж Джошуа. Менше з тим, я сподіваюся, цього бою не відбудеться для Джошуа. Я сподіваюся, що вони не боксуватимуть, бо я не хочу побачити поразку AJ від Ф'юрі. Ви тільки уявіть хейт, із яким він зустрінеться після цього", – сказав МакКензі.

Кар'єра Дюка МакКензі

63-річний боксер провів славетну кар'єру у 80-90-х роках минулого століття. В активі Дюка МакКензі 46 поєдинків, у яких він здобув 39 перемог та зазнав 7 поразок. Серед здобутків британця такі титули:

  • Чемпіон світу за версією IBF у найлегшій вазі (112 фунтів / 50,8 кг)
  • Чемпіон світу за версією WBO у легшій вазі (118 фунтів / 53,5 кг)
  • Чемпіон світу за версією WBO у другій легшій вазі (122 фунти / 55,3 кг).

Останній бій Дюк МакКензі провів 28 березня 1998 року, коли програв Сантьяго Рохасу Алькантарі.

Кар'єра Ентоні Джошуа

36-річний британець повернувся до переможного тонусу. Після прикрої поразки від Даніеля Дюбуа у 2024 році, Джошуа переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу. Загалом, в його кар'єрі 34 поєдинки, 30 перемог та чотири поразки.

Джошуа був чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Ці пояси він здобув після перемоги над Володимиром Кличком у 2017 році. За два роки Джошуа втратив ці титули у поєдинку із мексиканцем Енді Руїзом, однак наприкінці 2019-го повернув собі всі пояси.

У вересні 2021-го Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика та знову вийшов зі статусу чемпіона світу.

Тим часом, українець Владислав Сіренко брутальним нокаутом вирубив Отто Валліна та заявив про свої претензії на титули у надважкій вазі.

Теги: Ентоні Джошуа Бокс
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