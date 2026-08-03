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Бокс 03 серпня 2026 · 17:03

"Він не у своїй тарілці": Льюїс зробив сміливий прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Легендарний боксер поставив під сумнів готовність одного з британських важковаговиків
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Він не у своїй тарілці": Льюїс зробив сміливий прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі
Леннокс Льюїс (фото: Getty Images)

Легендарний Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від довгоочікуваного поєдинку між колишніми гегемонами надважкої ваги – Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Видатний екс-чемпіон відверто вказав на фаворита та розкритикував форму одного з суперників.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.

Ф'юрі розігрівся, а Джошуа під загрозою

На листопад 2026 року заплановано один із наймасштабніших поєдинків у сучасному боксі – протистояння Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Попри те, що обидва боксери вже пройшли пік своєї кар'єри, інтерес до мегафайту залишається на найвищому рівні.

У своєму коментарі Льюїс зазначив, що "Циганський король" підійшов до підготовки суттєво прагматичніше, провівши розігрівальні бої проти Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Натомість виступ Джошуа проти маловідомого Крістіана Пренги викликав у легенди лише занепокоєння.

"У мене тільки одне запитання: він точно зараз на своєму місці? Чи він у своїй тарілці? Бо якщо тебе двічі роняє у стартовому раунді практично новачок... Невже це все? Адже він далеко не той, яким був раніше", - підкреслив Льюїс.

Ставка на переможця і тіні минулого

На думку Льюїса, головний мотив цього протистояння на даному етапі – фінансова вигода, адже найкращі роки обох британців вже позаду.

"Цей бій мав відбутися набагато раніше. Зараз вони обидва – лише тіні колишніх перемог. Проте Ф'юрі тримається трохи краще, і я б поставив саме на нього. Він показав більше у своїх останніх поєдинках, ніж Джошуа. "Ей Джей" провів бій із ютубером, двічі падав від якогось хлопця, а тепер виходить на Ф'юрі. Це надто різке підвищення рівня опозиції", - підсумував Льюїс.

Раніше Олександр Хижняк після тріумфу в Саудівській Аравії назвав терміни чемпіонського бою.

Теги: Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі
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