Підготовка почалась: Ф'юрі вилетів до США задля бою з Джошуа

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі відправився до США, де незабаром почне підготовку до поєдинку проти Ентоні Джошуа. Попри те, що не всі конфлікти через контракт були вирішені, підготовка до бою почалась.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву промоутера Френка Воррена для видання Sky Sports .

Ф'юрі розпочав підготовку у Маямі

Промоутер Френк Воррен запевнив, що попри юридичні нюанси з контрактами з боку Matchroom та Джошуа, проведення поєдинку не викликає сумнівів.

Більше того, "Циганський король" уже залишив Британію та прибув до США, аби розпочати повноцінний тренувальний табір:

"Впевнений, що бій відбудеться. Туркі Аль-Шейх незабаром усе оголосить. Були питання щодо контракту, але вони будуть вирішені. Сам Тайсон, тим часом, полетів до США. Зараз він у Маямі, де вже готується до бою", - заявив Воррен.

Чому не "Вемблі"?

Незважаючи на бажання обох боксерів та британських уболівальників провести поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі", комерційні чинники та позиція мовника переважили на користь американської локації.

Воррен порівняв цю ситуацію з виїзними історичними боями легенд боксу. Зокрема, з поєдинком між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом, який відбувся в Заїрі ("Гуркіт у джунглях"), та Алі проти Джо Фрейзера у Філіппінах ("Трилер у Манілі").

За словами промоутера, на кону стоять занадто великі гроші, щоб сторони могли відмовитися від проведення поєдинку в США.