Чемпіон світу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) проведе захист титулу проти колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера (36-4, 24 КО). Поєдинок відбудеться 30 січня в Манчестері.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на промоушн Queensberry Promotions .

Дюбуа вдруге захищатиме чемпіонський пояс

Для британця цей поєдинок стане другим захистом титулу WBO. Нещодавно Дюбуа здобув перемогу над Фабіо Вордлі, нокаутувавши співвітчизника технічним нокаутом у другому раунді.

Тепер на чемпіона чекає протистояння з досвідченим новозеландцем, який раніше вже володів повноцінним чемпіонським поясом у надважкій вазі.

Паркер отримав шанс знову стати чемпіоном світу

Джозеф Паркер раніше був тимчасовим чемпіоном WBO, однак згодом втратив цей статус, поступившись титулом Фабіо Вордлі. Новозеландець отримав можливість знову поборотися за повноцінний чемпіонський пояс після того, як Вордлі програв Дюбуа.

Останнім часом Паркер також займався юридичним захистом у справі, пов’язаній із допінговими звинуваченнями. Тепер боксер повертається до боротьби за найвищі нагороди у надважкій вазі.

Дюбуа та Паркер мали зустрітися ще у 2025 році

Боксери вже планували провести очний поєдинок у лютому 2025 року в Саудівській Аравії. Однак тоді Дюбуа знявся з бою через хворобу, тож їхнє протистояння довелося відкласти.

Тепер суперники нарешті отримали можливість визначити сильнішого в ринзі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі.