Сборная Украины по хоккею стартовала в Европейском кубке наций с волевой победы
Сборная Украины по хоккею начала новый сезон Европейского кубка наций по победе над Польшей. Подопечные Александра Бобкина отыгрались после неудачного старта и одолели хозяев площадки со счетом 2:1.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Европейский кубок наций. 1-й тур
Польша – Украина – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: Хофман (Бринкус, Гурны), 18:25 (большинство) - Трахт (Боднар), 29:50, Сережко (Пересунько, Денискин), 44:18 (большинство).
Украина отыгралась после первого периода
Первый период завершился в пользу поляков. Незадолго до перерыва хозяева площадки реализовали численное преимущество: Йонас Хофман с близкого расстояния протолкнул шайбу мимо украинского голкипера Артура Оганджаняна.
Сравнить счет "сине-желтым" удалось на экваторе второй двадцатиминутки. Даниил Трахт мощным и точным броском с дальней дистанции обыграл польского вратаря и сделал счет 1:1.
В начале третьего периода украинцы уже сами воспользовались большинством. Игорь Мережко остался без опеки и метко бросил в дальний угол, выведя команду вперед.
Украина стартовала с победы за нового тренера
Поединок с Польшей стал первым для команды под руководством Александра Бобкина. Он сменил в должности главного тренера Дмитрия Христича, сотрудничество с которым завершилось в начале июля.
Европейский кубок наций - один из этапов подготовки украинцев к чемпионату мира 2027 года. Напомним, "сине-желтые" завоевали путевку в элитный дивизион мирового первенства.
Турнирная таблица и следующие матчи Украины
После первого тура у украинской сборной три очка и занимает второе место в таблице. Предваряет команду Бобкина только Италия, которая начала турнир по победе над Великобританией со счетом 3:0.
Турнирная таблица Европейского кубка наций:
- Италия – 3 очка (1 матч), разница шайб 3:0.
- Украина – 3 очка (1), 2:1.
- Польша – 0 очков (1), 1:2.
- Великобритания – 0 очков (1), 0:3.
В ноябрьском этапе турнира украинцам осталось провести еще два поединка:
- 6 ноября, 17:00. Украина – Великобритания.
- 7 ноября, 19:15. Италия – Украина.
Ранее мы сообщали, чтоженская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.