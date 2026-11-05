Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги

Європейський кубок націй. 1-й тур

Польща - Україна - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Хофман (Бринкус, Гурни), 18:25 (більшість) - Трахт (Боднар), 29:50, Мережко (Пересунько, Денискін), 44:18 (більшість).

Україна відігралася після першого періоду

Перший період завершився на користь поляків. Незадовго до перерви господарі майданчика реалізували чисельну перевагу: Йонас Хофман із близької відстані проштовхнув шайбу повз українського голкіпера Артура Оганджаняна.

Зрівняти рахунок "синьо-жовтим" вдалося на екваторі другої двадцятихвилинки. Даниїл Трахт потужним і точним кидком із дальньої відстані переграв польського воротаря та зробив рахунок 1:1.

На початку третього періоду українці вже самі скористалися більшістю. Ігор Мережко залишився без опіки та влучно кинув у дальній кут, вивівши команду вперед.

Україна стартувала з перемоги за нового тренера

Поєдинок із Польщею став першим для національної команди під керівництвом Олександра Бобкіна. Він змінив на посаді головного тренера Дмитра Христича, співпраця з яким завершилася на початку липня.

Європейський кубок націй є одним із етапів підготовки українців до чемпіонату світу 2027 року. Нагадаємо, "синьо-жовті" здобули путівку до елітного дивізіону світової першості.

Турнірна таблиця та наступні матчі України

Після першого туру українська збірна має три очки та посідає друге місце в таблиці. Випереджає команду Бобкіна лише Італія, яка розпочала турнір із перемоги над Великою Британією з рахунком 3:0.

Турнірна таблиця Європейського кубка націй:

Італія - 3 очки (1 матч), різниця шайб 3:0. Україна - 3 очки (1), 2:1. Польща - 0 очок (1), 1:2. Велика Британія - 0 очок (1), 0:3.

У листопадовому етапі турніру українцям залишилося провести ще два поєдинки: