Украина U-20 потерпела разгромное поражение от фаворита на турнире четырех наций

Турнир четырёх наций. U-20

Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).

Шайбы: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 – Нильссон, 00:45, 19:04, Хьелмас, 04:20, Ханссон, 53:16.

Норвегия решила судьбу матча в первом периоде

Соперником украинской молодежки в стартовом поединке турнира стала сборная Норвегии, которая по итогам прошедшего чемпионата мира с участием Украины завоевала путевку в элитный дивизион.

Норвежцы активно начали встречу и уже на 20-й минуте имели преимущество в три шайбы. Дублем отличился Нильссон, еще одну шайбу забросил Хьелмас.

Во втором периоде команды не смогли поменять счет. В начале третьей двадцатиминутки Украина сократила отставание: на 45-й минуте Гоцко реализовал голевой момент после передач Петрова и Чайки.

Однако на 54-й минуте Ханссон забросил четвертую шайбу Норвегии и установил окончательный счет.

Впереди матчи с Австрией и Данией

Следующими соперниками молодежной сборной Украины на турнире четырех наций станут команды Австрии и Дании.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира Норвегия также встречалась с Украиной и победила со счетом 3:2 в овертайме. Благодаря выступлению на турнире норвежцы получили повышение в элитный дивизион.