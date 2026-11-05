Україна U-20 зазнала розгромної поразки від фаворита на турнірі чотирьох націй
Молодіжна збірна України з хокею U-20 невдало розпочала виступи на Турнірі чотирьох націй. У першому матчі українці поступилися Норвегії, пропустивши три шайби в стартовій двадцятихвилинці.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Турнір чотирьох націй. U-20
Україна U-20 - Норвегія U-20 - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).
Шайби: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 - Нільссон, 00:45, 19:04, Х'єлмас, 04:20, Ханссон, 53:16.
Норвегія вирішила долю матчу в першому періоді
Суперником української молодіжки в стартовому поєдинку турніру стала збірна Норвегії, яка за підсумками минулого чемпіонату світу за участю України здобула путівку до елітного дивізіону.
Норвежці активно розпочали зустріч і вже на 20-й хвилині мали перевагу в три шайби. Дублем відзначився Нільссон, ще одну шайбу закинув Х'єлмас.
У другому періоді команди не змогли змінити рахунок. На початку третьої двадцятихвилинки Україна скоротила відставання: на 45-й хвилині Гоцко реалізував гольовий момент після передач Петрова та Чайки.
Однак на 54-й хвилині Ханссон закинув четверту шайбу Норвегії та встановив остаточний рахунок.
Попереду матчі з Австрією та Данією
Наступними суперниками молодіжної збірної України на турнірі чотирьох націй стануть команди Австрії та Данії.
Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу Норвегія також зустрічалася з Україною та перемогла з рахунком 3:2 в овертаймі. Завдяки виступу на турнірі норвежці здобули підвищення до елітного дивізіону.
Раніше ми повідомляли, що збірна України U-18 більш вдало розпочала турнір чотирьох націй, здобувши перемогу в овертаймі.