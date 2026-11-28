Украина назвала состав на смешанные эстафеты Кубка мира по биатлону: где и когда смотреть гонки
Сборная Украины по биатлону определила составы на первые смешанные эстафеты сезона 2026/27 Кубка мира. В субботу, 28 ноября, на этапе в финском Контиолахте состоятся две гонки – одиночная и классическая смешанные эстафеты. Украину будут представлять шесть спортсменов.
Где и когда смотреть Кубок мира - рассказывает Sport RBC.UA.
Кто выступит за Украину
Первой состоится одиночная смешанная эстафета, также известная как синглмикст. Украинскую команду будут представлять Александра Меркушина и Антон Дудченко.
Согласно стартовому протоколу Международного союза биатлонистов (IBU), украинский дуэт получил девятый стартовый номер.
В классической смешанной эстафете выступят четыре украинских биатлониста. Первые два этапа будут преодолевать Елена Городная и Кристина Дмитренко, после которых на дистанцию выйдут Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
Именно Подручный станет финишером украинской команды. Сборная Украины будет стартовать под 13-м номером.
Составы сборной Украины:
- Одиночная смешанная эстафета: Александра Меркушина - Антон Дудченко
- Классическая смешанная эстафета: Елена Городная – Кристина Дмитренко – Виталий Мандзин – Дмитрий Подручный
Кто станет соперниками украинцев
В синглмиксте одним из главных фаворитов будет сборная Франции. Ее будут представлять действующие обладатели Больших хрустальных глобусов Лу Жанмонно и Эрик Перро.
Норвегия заявила Каролин Кноттен и Штурлу Легрейда, а Швеция - Эллу Галварссон и Себастьяна Самуэльссона.
В классической смешанной эстафете французы выступят в составе Жюли Симон, Осеан Мишлон, Оскара Ломбардо и Эмильена Клода.
За Норвегию будут бежать Марте Йогансен, Марен Киркейде, Иоганн-Олав Ботн и Ветле Кристиансен.
Швецию будут представлять Эльвира Эберг, Анна-Карин Гайденбер, Эспер Нелин и Виктор Брандт.
Когда состоятся гонки и где смотреть
Обе смешанные эстафеты запланированы на субботу, 28 ноября.
Расписание по киевскому времени:
- 14:10 - одиночная смешанная эстафета (синглмикст)
- 16:15 - классическая смешанная эстафета
Прямые трансляции обеих гонок будут доступны на платформах "Суспильне спорт" и местных телеканалах Суспильного.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2026/27 проходит в Контиолахте с 26 по 29 ноября.
Ранее Эльвира Эберг стала победительницей женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира.