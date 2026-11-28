Хто виступить за Україну

Першою відбудеться одиночна змішана естафета, також відома як синглмікст. Українську команду в ній представлятимуть Олександра Меркушина та Антон Дудченко.

Згідно зі стартовим протоколом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), український дует отримав дев'ятий стартовий номер.

У класичній змішаній естафеті виступлять чотири українські біатлоністи. Перші два етапи долатимуть Олена Городна та Христина Дмитренко, після яких на дистанцію вийдуть Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.

Саме Підручний стане фінішером української команди. Збірна України стартуватиме під 13-м номером.

Склади збірної України:

Одиночна змішана естафета: Олександра Меркушина — Антон Дудченко

Класична змішана естафета: Олена Городна — Христина Дмитренко — Віталій Мандзин — Дмитро Підручний

Хто стане суперниками українців

У синглміксті одним із головних фаворитів буде збірна Франції. Її представлятимуть чинні володарі Великих кришталевих глобусів Лу Жанмонно та Ерік Перро.

Норвегія заявила Каролін Кноттен і Штурлу Легрейда, а Швеція — Еллу Галварссон та Себастьяна Самуельссона.

У класичній змішаній естафеті французи виступлять у складі Жюлії Сімон, Осеан Мішлон, Оскара Ломбардо та Емільєна Клода.

За Норвегію бігтимуть Марте Йогансен, Марен Кіркейде, Йоган-Олав Ботн і Ветле Крістіансен.

Швецію представлятимуть Ельвіра Еберг, Анна-Карін Гайденбер, Єспер Нелін та Віктор Брандт.

Коли відбудуться гонки та де дивитися

Обидві змішані естафети заплановані на суботу, 28 листопада.

Розклад за київським часом:

14:10 — одиночна змішана естафета (синглмікст)

16:15 — класична змішана естафета

Прямі трансляції обох гонок будуть доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах Суспільного.

Перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2026/27 проходить у Контіолахті з 26 до 29 листопада.