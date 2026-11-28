Три шайбы в большинстве принесли "Одесщине" победу над "Днепром"
В матче чемпионата Украины по хоккею "Днепр" на домашней арене уступил "Одесщине" со счетом 2:4. Гости трижды отличились у большинства и сумели удержать преимущество к финальной сирене.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как прошел матч "Днепр" – "Одесщина"
Одесситы захватили инициативу еще в первом периоде. Сначала Архипенко открыл счет на 12-й минуте, а перед перерывом Целогородцев удвоил преимущество гостей, реализовав большинство.
Во втором периоде Целогородцев оформил дубль, снова воспользовавшись численным преимуществом своей команды. "Днепр" ответил шайбой Жовтяка на 39-й минуте и сократил отставание до двух голов.
На 50-й минуте Дворник снова сделал преимущество "Одесщины" комфортным. Через 46 секунд Журенко реализовал большинство и вернул интригу, однако спасти матч хозяевам не удалось.
Днепр – Одесщина 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы : Архипенко (Стоцкий, Мосюк), 11:21 (0:1), Целогородцев (Ревука, Дуюн, большинство), 19:05 (0:2), Целогородцев (Дуюн, Ревука, большинство), 27:45 (0:3), Жовтяк (Куцевич, 3:3) (Остапенко, Дворецкий), 49:52 (1:4), Журенко (Таран, Бондаренко, большинство), 50:38 (2:4).
Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею
"Одесщина" после 12 сыгранных матчей имеет 23 очка и единолично лидирует в чемпионате. Ближайший преследователь "Кременчуг" отстает на четыре балла, имея при этом игру в запасе. Далее расположились "Шершни" и "Сокол", в активе которых по 16 очков. "Днепр" с четырьмя баллами после восьми матчей замыкает турнирную таблицу.
|
Место
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
1
|
Одесщина
|
12
|
23
|
2
|
Кременчуг
|
11
|
19
|
3
|
Шершни
|
11
|
16
|
4
|
Сокол
|
10
|
16
|
5
|
Днепр
|
8
|
4