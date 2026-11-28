Як пройшов матч "Дніпро" – "Одещина"

Одесити захопили ініціативу ще в першому періоді. Спочатку Архипенко відкрив рахунок на 12-й хвилині, а перед перервою Целогородцев подвоїв перевагу гостей, реалізувавши більшість.

У другому періоді Целогородцев оформив дубль, знову скориставшись чисельною перевагою своєї команди. «Дніпро» відповів шайбою Жовтяка на 39-й хвилині та скоротив відставання до двох голів.

На 50-й хвилині Дворник знову зробив перевагу «Одещини» комфортною. За 46 секунд Журенко реалізував більшість і повернув інтригу, однак врятувати матч господарям не вдалося.

Дніпро – Одещина 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайби: Архипенко (Стоцький, Мосюк), 11:21 (0:1), Целогородцев (Ревука, Дуюн, більшість), 19:05 (0:2), Целогородцев (Дуюн, Ревука, більшість), 27:45 (0:3), Жовтяк (Куцевич, Ройко), 38:41 (1:3), Дворник (Остапенко, Дворецький), 49:52 (1:4), Журенко (Таран, Бондаренко, більшість), 50:38 (2:4).

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею

"Одещина" після 12 зіграних матчів має 23 очки та одноосібно лідирує в чемпіонаті. Найближчий переслідувач, "Кременчук", відстає на чотири бали, маючи при цьому гру в запасі. Далі розташувалися "Шершні" та "Сокіл", в активі яких по 16 очок. "Дніпро" з чотирма балами після восьми матчів замикає турнірну таблицю.