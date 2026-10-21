"Сокол" уступил "Кременчугу" в серии буллитов в матче чемпионата Украины

Команды провели результативный и напряженный матч, в котором "Сокол" дважды вынужден был отыгрываться. Судьбу встречи наконец решила серия послематчевых бросков.

"Кременчуг" дважды выходил вперед

Счет в матче открыли фактические хозяева. На 13-й минуте отличился Глеб Кривошапкин, которому ассистировали Михаил Геворкян и Архип Небоян.

"Сокол" отыгрался в конце второго периода – Даниил Сидоренко реализовал момент после передачи Даниила Тищенко.

В третьем периоде Кривошапкин оформил дубль и второй раз вывел "Кременчуг" вперед. Однако киевляне снова нашли в себе силы отыграться – шайбу забросил Артем Кальсин.

Основное время завершилось со счетом 2:2, поэтому победителя определяли в серии буллитов.

Победу "Кременчугу" принесли буллиты

В послематчевой серии команды обменивались точными бросками и промахами. В итоге "Кременчуг" оказался точнее и одержал победу со счетом 3:2 Б .

В общей сложности "Сокол" нанес 23 броска по воротам соперника, тогда как "Кременчуг" – 33. По штрафным минутам преимущество было на стороне номинальных хозяев – 25:6 .

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – Глеб Кривошапкин (Михаил Геворкян, Небоян)

1:1 – Даниил Сидоренко (Даниил Тищенко)

1:2 – Глеб Кривошапкин (Кривенко, Михаил Геворкян)

2:2 – Артем Кальсин

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею

После шести матчей "Кременчуг" набрал 10 очков и приблизился к лидеру чемпионата - "Одесщине". Команды разделяют только один балл. "Сокол" пока отыграл всего 4 матча и занимает четвертое место.

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею (фото: ФХУ)