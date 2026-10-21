"Сокіл" поступився "Кременчуку" в серії булітів у матчі чемпіонату України

Команди провели результативний та напружений матч, у якому "Сокіл" двічі змушений був відіграватися. Долю зустрічі зрештою вирішила серія післяматчевих кидків.

"Кременчук" двічі виходив уперед

Рахунок у матчі відкрили фактичні господарі. На 13-й хвилині відзначився Гліб Кривошапкін, якому асистували Михайло Геворкян та Архип Небоян.

"Сокіл" відігрався наприкінці другого періоду – Данило Сидоренко реалізував момент після передачі Данила Тіщенка.

У третьому періоді Кривошапкін оформив дубль та вдруге вивів "Кременчук" уперед. Однак кияни знову знайшли в собі сили відігратися – шайбу закинув Артем Кальсін.

Основний час завершився з рахунком 2:2, тож переможця визначали в серії булітів.

Перемогу "Кременчуку" принесли буліти

У післяматчевій серії команди обмінювалися влучними кидками та промахами. У підсумку "Кременчук" виявився точнішим і здобув перемогу з рахунком 3:2 Б.

Загалом "Сокіл" завдав 23 кидки по воротах суперника, тоді як "Кременчук" – 33. За штрафними хвилинами перевага була на боці номінальних господарів – 25:6.

"Сокіл" – "Кременчук" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайби:

0:1 – Гліб Кривошапкін (Михайло Геворкян, Небоян)

1:1 – Данило Сидоренко (Данило Тіщенко)

1:2 – Гліб Кривошапкін (Кривенко, Михайло Геворкян)

2:2 – Артем Кальсін

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею

Після шести матчів "Кременчук" набрав 10 очок та наблизився до лідера чемпіонату – "Одещини". Команди розділяє лише один бал. "Сокіл" наразі відіграв лише 4 матчі і посідає четверте місце.

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею (фото: ФХУ)