"Шершни" разгромили "Днепр": новичок чемпионата Украины по хоккею одержал вторую победу подряд

Детали матча

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу "Шершней". Команда из Богуслава открыла счет в конце первого периода благодаря реализации большинства Игорем Шевченко. В начале второй двадцатиминутки гости еще дважды воспользовались численным преимуществом – отметились Тимофей Пономарев и Артем Аксенов.

Уже на 27-й секунде третьего периода Шевченко оформил дубль, доведя преимущество своей команды до разгромных 4:0. "Днепр" ответил единственной шайбой Максима Жовтяка в конце встречи, однако окончательную точку в матче поставил Ярослав Панченко, установив итоговый счет 5:1.

Чемпионат Украины по хоккею

"Днепр" – "Шершни" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 17:26 Шевченко (Цюра, Аксёнов) - 0:1, 20:31 Пономарёв - 0:2, 24:18 Аксёнов (Колинько, Цюпа) - 0:3, 40:27 Шевченко (Панченко) - 0:4, 57:41 Жовтяк (Локтионов, Кучер) - 1:4, 59:15 Панченко - 1:5

Триумфальный старт дебютанта

Для богуславского клуба, который является дебютантом национального первенства, эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше. Напомним, в своем предыдущем матче подопечные Вадима Шахрайчука сенсационно одолели "Кременчуг" в овертайме.