Россию включили в молодежный ЧМ-2027 вместо Норвегии: Бедный призвал к бойкоту

Россия вытесняет Норвегию из элитного дивизиона

8 ноября Федерация хоккея Норвегии официально сообщила, что получила от IIHF информацию о включении российской сборной в обновленную схему молодежного чемпионата мира 2027 года.

В новом формате Россия занимает место среди десяти участников элитного дивизиона. Норвегию, имеющую самый низкий рейтинг среди команд, переместили в дивизион IA.

Изменения связаны с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, которое обязывает IIHF принять меры по возвращению российской молодежной сборной.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Норвегии Петтер Сальстен заявил, что его организация не поддерживает участие России в международных соревнованиях, пока продолжается война против Украины.

В то же время, окончательная ситуация с участием норвежской команды в турнире остается неопределенной. Федерация ожидает дополнительной информации от IIHF.

Бедный предупредил об угрозе для Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подверг резкой критике ситуацию, подчеркнув, что норвежские хоккеисты честно завоевали право выступать среди сильнейших команд мира.

"Последствие этого решения недопустимо и подрывает принципы честного спорта. Мы поддерживаем норвежских коллег и готовы совместно отстаивать права спортсменов", – заявил министр.

По его словам, попытка лишить Норвегию места в элитном дивизионе для возвращения российской команды противоречит спортивным принципам.

"Попытка лишить этого права ради возвращения сборной государства-агрессора - это прямое пренебрежение ко всей спортивной системе", - подчеркнул Бедный.

Министр также предупредил, что аналогичный сценарий применим на взрослом чемпионате мира 2027 года, где должна выступить сборная Украины.

Бедный подчеркнул, что украинские и норвежские хоккеисты получили право на участие в международных соревнованиях спортивными результатами, и оно должно оставаться неприкосновенным.

Отдельно министр затронул вопрос возможного влияния бывшего президента IIHF Рене Фазеля.

По словам Бедного, функционер мог сыграть роль в продвижении российских интересов. Министр напомнил, что в 2023 году Фазель получил российское гражданство и вошел в совместный бизнес с подсанкционным российским олигархом.

Бедный призвал провести немедленное и прозрачное расследование в отношении лиц, причастных к принятию решения.

Канада может заблокировать участие россиян

Несмотря на изменения в схеме чемпионата, фактическое участие России остается под вопросом.

Федерация хоккея Норвегии сообщила, что канадские власти не намерены выдавать российским хоккеистам визы для участия в турнире.

Кроме того, ряд стран предупредили о готовности отказаться от матчей против российской команды.

Матвей Бедный поддержал позицию Канады, назвав визовые ограничения действенным инструментом недопуска представителей государства-агрессора в международные соревнования.

Министр также призвал правительство Германии, принимающей взрослый чемпионат мира 2027 года, ввести аналогичные ограничения.

Отдельно Бедный поблагодарил страны, чьи команды заявили об отказе играть против России, а также компаниям, готовым пересмотреть спонсорскую поддержку турниров в случае возвращения россиян.

"Призываем всех стран-участников чемпионата поддержать бойкот", – отметил министр.

Он подчеркнул, что международный спорт не должен становиться инструментом легитимизации российской агрессии.

"Международный спорт – не площадка для отбеливания агрессора", – подытожил Бедный.