Росію включили до молодіжного ЧС-2027 замість Норвегії: Бідний закликав до бойкоту

Росія витісняє Норвегію з елітного дивізіону

8 листопада Федерація хокею Норвегії офіційно повідомила, що отримала від IIHF інформацію про включення російської збірної до оновленої схеми молодіжного чемпіонату світу 2027 року.

У новому форматі Росія посідає місце серед десяти учасників елітного дивізіону. Норвегію, яка має найнижчий рейтинг серед команд, перемістили до дивізіону IA.

Зміни пов'язані з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) від 30 жовтня, яке зобов'язує IIHF вжити заходів для повернення російської молодіжної збірної.

Генеральний секретар Федерації хокею Норвегії Петтер Сальстен заявив, що його організація не підтримує участі Росії в міжнародних змаганнях, доки триває війна проти України.

Водночас остаточна ситуація з участю норвезької команди в турнірі залишається невизначеною. Федерація очікує додаткової інформації від IIHF.

Бідний попередив про загрозу для України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний різко розкритикував ситуацію, наголосивши, що норвезькі хокеїсти чесно вибороли право виступати серед найсильніших команд світу.

"Наслідок цього рішення неприпустимий та підриває принципи чесного спорту. Ми підтримуємо норвезьких колег і готові спільно відстоювати права спортсменів", – заявив міністр.

За його словами, спроба позбавити Норвегію місця в елітному дивізіоні заради повернення російської команди суперечить спортивним принципам.

"Спроба позбавити цього права заради повернення збірної держави-агресора — це пряма зневага до всієї спортивної системи", – наголосив Бідний.

Міністр також попередив, що аналогічний сценарій може бути застосований на дорослому чемпіонаті світу 2027 року, де має виступити збірна України.

Бідний підкреслив, що українські та норвезькі хокеїсти здобули право на участь у міжнародних змаганнях спортивними результатами, і воно має залишатися недоторканним.

Окремо міністр порушив питання можливого впливу колишнього президента IIHF Рене Фазеля.

За словами Бідного, функціонер міг відіграти роль у просуванні російських інтересів. Міністр нагадав, що у 2023 році Фазель отримав російське громадянство та увійшов до спільного бізнесу з підсанкційним російським олігархом.

Бідний закликав провести негайне та прозоре розслідування щодо осіб, причетних до ухвалення рішення.

Канада може заблокувати участь росіян

Попри зміни у схемі чемпіонату, фактична участь Росії залишається під питанням.

Федерація хокею Норвегії повідомила, що канадська влада не має наміру видавати російським хокеїстам візи для участі в турнірі.

Крім того, низка країн попередила про готовність відмовитися від матчів проти російської команди.

Матвій Бідний підтримав позицію Канади, назвавши візові обмеження дієвим інструментом недопуску представників держави-агресора до міжнародних змагань.

Міністр також закликав уряд Німеччини, яка прийматиме дорослий чемпіонат світу 2027 року, запровадити аналогічні обмеження.

Окремо Бідний подякував країнам, чиї команди заявили про відмову грати проти Росії, а також компаніям, готовим переглянути спонсорську підтримку турнірів у разі повернення росіян.

"Закликаємо всіх країн-учасників чемпіонату підтримати бойкот", – зазначив міністр.

Він наголосив, що міжнародний спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії.

"Міжнародний спорт — не майданчик для відбілювання агресора", – підсумував Бідний.