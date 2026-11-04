"Россиян там не будет": Канада не допустит спортсменов из РФ и Беларуси на юниорский ЧМ по хоккею
Канада не позволит сборным России и Белоруссии принять участие в юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, отметив, что запрет будет действовать, пока продолжается российская война против Украины.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Марка Карни, которое приводит Reuters.
Карни подтвердил недопуск россиян и белорусов к турниру
Юниорский чемпионат мира по хоккею состоится в канадской провинции Альберта с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Однако сборные России и Беларуси не смогут выступить на соревнованиях, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по их возвращению в международный хоккей.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не допустит спортсменов из этих государств на соревнования, пока они поддерживают войну против Украины.
"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде", - сказал Карни.
Он особо подтвердил, что это решение касается и юниорского чемпионата мира.
"Итак, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, россиян там не будет", - подчеркнул глава канадского правительства во время пресс-конференции после саммита в Антигуа.
Решение CAS вызвало сопротивление хоккейных федераций
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Однако решение CAS позволило российской стороне добиться возвращения к соревнованиям под эгидой IIHF. Это вызвало отрицательную реакцию ряда государственных федераций. Федерация хоккея Украины, в частности, выразила «категорическое разочарование» из-за возможного возвращения российских команд.
Канада также выступила против участия в турнирах на своей территории.
Европейские сборные угрожают бойкотом матчей с Россией
На фоне решения CAS, ряд национальных федераций заявил о намерении отказаться от матчей против российской сборной. По информации Reuters, о такой позиции объявили Норвегия, Дания, Швеция и Чехия - эти команды не хотят играть против россиян на следующем мужском чемпионате мира, который должен пройти в Германии.
Российский посол в Канаде Олег Степанов назвал решение канадских властей досадным. Он подверг критике то, что политические вопросы, по его мнению, вмешиваются даже в юниорский хоккей.
В то же время, позиция Канады остается однозначной: российские и белорусские хоккеисты не будут представлять свои страны на соревнованиях в стране, пока продолжается война против Украины.
Ранее мы сообщали, что ведущие сборные объявили бойкот матчам с РФ после решения CAS.