"Россиян там не будет": Канада не допустит спортсменов из РФ и Беларуси на юниорский ЧМ по хоккею

Карни подтвердил недопуск россиян и белорусов к турниру

Юниорский чемпионат мира по хоккею состоится в канадской провинции Альберта с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Однако сборные России и Беларуси не смогут выступить на соревнованиях, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по их возвращению в международный хоккей.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не допустит спортсменов из этих государств на соревнования, пока они поддерживают войну против Украины.

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде", - сказал Карни.

Он особо подтвердил, что это решение касается и юниорского чемпионата мира.

"Итак, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, россиян там не будет", - подчеркнул глава канадского правительства во время пресс-конференции после саммита в Антигуа.

Решение CAS вызвало сопротивление хоккейных федераций

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Однако решение CAS позволило российской стороне добиться возвращения к соревнованиям под эгидой IIHF. Это вызвало отрицательную реакцию ряда государственных федераций. Федерация хоккея Украины, в частности, выразила «категорическое разочарование» из-за возможного возвращения российских команд.

Канада также выступила против участия в турнирах на своей территории.

Европейские сборные угрожают бойкотом матчей с Россией

На фоне решения CAS, ряд национальных федераций заявил о намерении отказаться от матчей против российской сборной. По информации Reuters, о такой позиции объявили Норвегия, Дания, Швеция и Чехия - эти команды не хотят играть против россиян на следующем мужском чемпионате мира, который должен пройти в Германии.

Российский посол в Канаде Олег Степанов назвал решение канадских властей досадным. Он подверг критике то, что политические вопросы, по его мнению, вмешиваются даже в юниорский хоккей.

В то же время, позиция Канады остается однозначной: российские и белорусские хоккеисты не будут представлять свои страны на соревнованиях в стране, пока продолжается война против Украины.