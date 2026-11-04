"Росіян там не буде": Канада не допустить спортсменів з РФ і Білорусі на юніорський ЧС з хокею

Карні підтвердив недопуск росіян і білорусів до турніру

Юніорський чемпіонат світу з хокею відбудеться у канадській провінції Альберта з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го. Однак збірні Росії та Білорусі не зможуть виступити на змаганнях, попри рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо їхнього повернення до міжнародного хокею.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не допустить спортсменів із цих держав до змагань, поки вони підтримують війну проти України.

"Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану, жахливу війну в Україні, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді", - сказав Карні.

Він окремо підтвердив, що це рішення стосується і юніорського чемпіонату світу.

"Отже, якщо ви запитуєте конкретно про чемпіонат світу серед юніорів, росіян там не буде", - наголосив глава канадського уряду під час пресконференції після саміту в Антигуа.

Рішення CAS викликало спротив хокейних федерацій

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) відсторонила збірні Росії та Білорусі від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Однак рішення CAS дозволило російській стороні домогтися повернення до змагань під егідою IIHF. Це викликало негативну реакцію низки національних федерацій. Федерація хокею України, зокрема, висловила «категоричну розчарованість» через можливе повернення російських команд.

Канада також виступила проти їхньої участі в турнірах на своїй території.

Європейські збірні погрожують бойкотом матчів із Росією

На тлі рішення CAS низка національних федерацій заявила про намір відмовитися від матчів проти російської збірної. За інформацією Reuters, про таку позицію оголосили Норвегія, Данія, Швеція та Чехія - ці команди не хочуть грати проти росіян на наступному чоловічому чемпіонаті світу, який має відбутися в Німеччині.

Російський посол у Канаді Олег Степанов назвав рішення канадської влади прикрим. Він розкритикував те, що політичні питання, на його думку, втручаються навіть у юніорський хокей.

Водночас позиція Канади залишається однозначною: російські та білоруські хокеїсти не представлятимуть свої країни на змаганнях у країні, доки триває війна проти України.