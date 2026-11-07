"Решение CAS не отменяет реальность войны": Бедный рассказал о противодействии Украины возвращению России на хоккейный ЧМ-2027

Украина настаивает на участии сборной в элитном дивизионе

Матвей Бидный отметил, что сборная Украины должна выступить на чемпионате мира-2027 в элитном дивизионе, куда команда пробилась по спортивному принципу. Министр подчеркнул, что украинские хоккеисты не должны потерять право представлять страну на международной арене из-за решения о возвращении России.

"Несмотря на сверхсложные условия и повседневную жизнь в войне, наши спортсмены системно тренируются и не должны быть лишены права представлять Украину на международной арене. Сборная Украины добыла в борьбе место в элитном дивизионе ЧМ-2027", — подчеркнул Бедный.

Он также заявил, что украинская команда не будет играть против представителей государства-агрессора и призвал другие страны присоединяться к бойкоту.

По словам Бедного, Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Норвегия и Латвия уже заявили об отказе от матчей с российскими сборными. Австрия выступает против возвращения России и проводит консультации с европейскими партнерами. Канада, принимающая молодежный чемпионат мира 2027 года, заявила, что не допустит российскую команду в турнир.

Украина привлекает дипломатические и юридические механизмы

Министр пояснил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении россиян не отменяет реальность войны и не лишает государства права защищать собственное пространство безопасности.

"Мы находимся в постоянном контакте с правительствами партнеров. Выдача виз и допуск на территорию страны – это исключительная компетенция национальных правительств, которые должны учитывать риски безопасности. Также мы привлекаем механизмы Совета Европы для реагирования на решение о возвращении россиян в международный спорт", - отметил Бидный.

Кроме того, Минмолодежьспорта привлекает механизмы Совета Европы для реагирования на возвращение российских команд в международный спорт. Бедный сообщил, что поднимал этот вопрос во время встречи с министрами спорта стран Совета Европы и генеральным секретарем организации Аленом Берсе. По его словам, Украина заручилась принципиальной поддержкой и готовит отдельное обращение по правовому обоснованию своей позиции.

Федерация хоккея Украины передала доказательства IIHF

Отдельным направлением противодействия есть сбор доказательств нарушений со стороны России. По словам Бедного, международные федерации должны тщательно проверять российских спортсменов на причастность к вооруженным силам РФ, публичную поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях.

Министерство молодежи и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом и национальными федерациями системно собирает материалы и передает их международным институтам.

В частности, Федерация хоккея Украины уже направила во IIHF официальный меморандум со свидетельствами так называемого "спортивного рейдерства" России. Речь идет о привлечении украинских спортсменов, клубов и инфраструктуры с временно оккупированных территорий в российские соревнования.

Бедный призвал IIHF учесть эти факты при разработке устройств выполнения решения CAS. Украина вместе с международными партнерами планирует использовать все доступные юридические и дипломатические рычаги, чтобы не допустить легитимизации государства-агрессора в мировом спорте.

Когда состоится чемпионат мира-2027

Мужской чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе запланирован на 14-30 мая 2027 года в Германии. Сборная Украины впервые за 20 лет получила право выступить на этом уровне.

На групповом этапе украинцы должны сыграть со Швейцарией, Финляндией, Швецией, Германией, Латвией, Австрией и Словенией.