"Рішення CAS не скасовує реальність війни": Бідний розповів про протидію України поверненню Росії на хокейний ЧС-2027

Україна наполягає на участі збірної в елітному дивізіоні

Матвій Бідний наголосив, що збірна України має виступити на чемпіонаті світу-2027 в елітному дивізіоні, куди команда пробилася за спортивним принципом. Міністр підкреслив, що українські хокеїсти не повинні втратити право представляти країну на міжнародній арені через рішення щодо повернення Росії.

"Попри надскладні умови та щоденне життя у війні, наші спортсмени системно тренуються і не мають бути позбавлені права представляти Україну на міжнародній арені. Збірна України виборола місце в елітному дивізіоні ЧС-2027", — наголосив Бідний.

Він також заявив, що українська команда не гратиме проти представників держави-агресора, та закликав інші країни долучатися до бойкоту.

За словами Бідного, Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Норвегія та Латвія вже заявили про відмову від матчів із російськими збірними. Австрія виступає проти повернення Росії та проводить консультації з європейськими партнерами. Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат світу 2027 року, заявила, що не допустить російську команду до турніру.

Україна залучає дипломатичні та юридичні механізми

Міністр пояснив, що рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення росіян не скасовує реальності війни та не позбавляє держави права захищати власний безпековий простір.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з урядами партнерів. Видача віз і допуск на територію країни – це виключна компетенція національних урядів, які мають враховувати безпекові ризики. Також ми залучаємо механізми Ради Європи для реагування на рішення про повернення росіян до міжнародного спорту", - зазначив Бідний.

Крім того, Мінмолодьспорту залучає механізми Ради Європи для реагування на повернення російських команд до міжнародного спорту. Бідний повідомив, що порушував це питання під час зустрічі з міністрами спорту країн Ради Європи та генеральним секретарем організації Аленом Берсе. За його словами, Україна заручилася принциповою підтримкою та готує окреме звернення з правовим обґрунтуванням своєї позиції.

Федерація хокею України передала докази до IIHF

Окремим напрямком протидії є збір доказів порушень з боку Росії. За словами Бідного, міжнародні федерації мають ретельно перевіряти російських спортсменів на причетність до збройних сил РФ, публічну підтримку війни та участь у пропагандистських заходах.

Міністерство молоді та спорту спільно з Національним олімпійським комітетом і національними федераціями системно збирає відповідні матеріали та передає їх міжнародним інституціям.

Зокрема, Федерація хокею України вже направила до IIHF офіційний меморандум зі свідченнями так званого "спортивного рейдерства" Росії. Йдеться про залучення українських спортсменів, клубів та інфраструктури з тимчасово окупованих територій до російських змагань.

Бідний закликав IIHF враховувати ці факти під час розробки механізмів виконання рішення CAS. Україна разом із міжнародними партнерами планує використовувати всі доступні юридичні та дипломатичні важелі, щоб не допустити легітимізації держави-агресора у світовому спорті.

Коли відбудеться чемпіонат світу-2027

Чоловічий чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні запланований на 14–30 травня 2027-го року в Німеччині. Збірна України вперше за 20 років здобула право виступити на цьому рівні.

На груповому етапі українці мають зіграти зі Швейцарією, Фінляндією, Швецією, Німеччиною, Латвією, Австрією та Словенією.