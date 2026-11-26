Первый экзамен для обновленных сборных Украины: где и когда смотреть старт Кубка мира по биатлону
В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахте стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2026/27. Откроют соревновательную программу мужской индивидуальной гонкой на 20 км, а всего в течение четырех дней спортсмены проведут шесть стартов.
Где и когда смотреть первые гонки биатлонного сезона - рассказывает Sport RBC.UA.
Когда состоятся гонки первого этапа Кубка мира
Соревнования в Контиолахте продлятся до 29 ноября включительно. В программе запланированы индивидуальные гонки, одиночная смешанная и смешанная эстафеты, а также спринты среди мужчин и женщин.
Расписание этапа в Контиолаххте
- 26 ноября, 18:10 – индивидуальная гонка, 20 км (мужчины).
- 27 ноября, 18:10 – индивидуальная гонка, 15 км (женщины).
- 28 ноября, 15:10 – одиночная смешанная эстафета.
- 28 ноября, 17:15 – смешанная эстафета.
- 29 ноября, 15:00 – спринт, 10 км (мужчины).
- 29 ноября, 18:15 – спринт, 7,5 км (женщины).
Обновлен состав сборных Украины
К первому этапу Кубка мира по биатлону сборная Украины подходит с рядом перемен. Речь идет не только об обновленном составе команд, но и о новых наставниках. Мужскую команду возглавил Сергей Семенов, а женскую – Оксана Хвостенко. Для обоих это будет первый сезон во главе основных сборных.
Состав сборных Украины на первый этап Кубка мира выглядит так:
- Мужчины: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский.
- Женщины: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина.
В мужской сборной по результатам отборочных стартов в команду попал Денис Насико. В прошлом году 31-летний биатлонист имел в активе всего один старт на Кубке мира, однако на отборочных гонках у Гейло стал пятым в масстарте Б.
А у женской сборной есть одна дебютантка по сравнению с прошлым сезоном. Речь идет о 21-летней Татьяне Тарасюк. Она попала в основу всего после четырех стартов на Кубке IBU в прошлом сезоне.
Где смотреть биатлон в Украине.
Официальным транслятором биатлона в Украине "Суспильне". Все гонки первого этапа Кубка мира в прямом эфире покажут телеканал "Суспильне спорт" и региональные каналы "Суспильного".
Ранее сообщалось, что украинцы на Кубке IBU встретятся с победителями КС и олимпийским чемпионом.