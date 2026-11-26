Коли відбудуться гонки першого етапу Кубку світу

Змагання в Контіолахті триватимуть до 29 листопада включно. У програмі заплановані індивідуальні гонки, одиночна змішана та змішана естафети, а також спринти серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу в Контіолаххті

26 листопада, 18:10 - індивідуальна гонка, 20 км (чоловіки).

27 листопада, 18:10 - індивідуальна гонка, 15 км (жінки).

28 листопада, 15:10 - одиночна змішана естафета.

28 листопада, 17:15 - змішана естафета.

29 листопада, 15:00 - спринт, 10 км (чоловіки).

29 листопада, 18:15 - спринт, 7,5 км (жінки).

Оновлений склад збірних України

До першого етапу Кубка світу з біатлону збірна України підходить із низкою змін. Йдеться не лише про оновлений склад команд, а й про нових наставників.Чоловічу команду очолив Сергій Семенов, а жіночу - Оксана Хвостенко. Для обох це буде перший сезон на чолі основних збірних.

Склад збірних України на перший етап Кубка світу виглядає так:

Чоловіки: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико, Богдан Борковський.

Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико, Богдан Борковський. Жінки: Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина.

У чоловічій збірній за результатами відбіркових стартів до команди потрапив Денис Насико. Торік 31-річний біатлоніст мав в активі лише один старт на Кубку світу, проте на відбіркових гонках у Гейло став п'ятим у масстарті Б.

А у жіночій збірній є одна дебютантка у порівнняні з минулим сезоном. Йдеться про 21-річну Тетяну Тарасюк. Вона потрапила до основи всього після чотирьох стартів на Кубку IBU у минулому сезоні.

Де дивитися біатлон в Україні

Офіційним транслятором біатлону в Україні є "Суспільне". Усі гонки першого етапу Кубку світу у прямому ефірі покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".