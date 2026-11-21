Крулько получил единодушную поддержку делегатов

Иван Крулько, народный депутат Украины, возглавляет Федерацию биатлона Украины с 2022 года. В ходе отчетно-выборной конференции он представил итоги работы организации за предыдущие четыре года и наметил ключевые направления развития на следующий период.

В частности, в 2026 году Федерация биатлона Украины получила награду Международного союза биатлонистов (IBU) в номинации NF Excellence in Biathlon4All, став лучшей федерацией мира по развитию массового биатлона.

Украинские биатлонисты завоевали 40 медалей за четыре года

Несмотря на полномасштабную войну, Федерация продолжала развивать биатлон в регионах. За отчетный период в разных областях Украины открыли семь новых отделений, говорится в отчете президента.

За период 2022-2026 годов украинские биатлонисты завоевали 40 медалей на международных соревнованиях. Федерация также продолжала работу над поддержкой национальных команд, атлетов и тренерского штаба.

"Наша главная задача – сделать так, чтобы украинский биатлон имел будущее независимо от обстоятельств, в которых приходится работать сегодня. Для этого нужны сильные тренеры, подготовленные спортсмены и возможности для нового поколения", – заявил Крулько.

Дериземля стал первым вице-президентом, Бринзак – почетным президентом

В ходе конференции также состоялись выборы других руководящих органов Федерации. Первым вице-президентом ФБУ избрали Андрея Дериземлю, кандидатуру которого, как и Крулько, единогласно поддержали делегаты.

Также сформировали Президиум Федерации биатлона Украины, в которую вошли 22 представителя, в том числе Крулько и Дериземля по должности. Ревизионная комиссия организации состоит из трех человек: Алексея Любаренко, Юрия Калинюка и Виталия Василика.

Львовская региональная федерация предложила избрать почетным президентом ФБУ Владимира Бринзака, возглавлявшего организацию до ноября 2022 года. Делегаты конференции единогласно поддержали эту кандидатуру.