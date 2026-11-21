Выбрали единогласно: Иван Крулько остался на должности президента Федерации биатлона Украины
Иван Крулько продолжит возглавлять Федерацию биатлона Украины. Действующего президента переизбрали на следующий четырехлетний срок все 86 делегатов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации биатлона Украины.
Крулько получил единодушную поддержку делегатов
Иван Крулько, народный депутат Украины, возглавляет Федерацию биатлона Украины с 2022 года. В ходе отчетно-выборной конференции он представил итоги работы организации за предыдущие четыре года и наметил ключевые направления развития на следующий период.
В частности, в 2026 году Федерация биатлона Украины получила награду Международного союза биатлонистов (IBU) в номинации NF Excellence in Biathlon4All, став лучшей федерацией мира по развитию массового биатлона.
Украинские биатлонисты завоевали 40 медалей за четыре года
Несмотря на полномасштабную войну, Федерация продолжала развивать биатлон в регионах. За отчетный период в разных областях Украины открыли семь новых отделений, говорится в отчете президента.
За период 2022-2026 годов украинские биатлонисты завоевали 40 медалей на международных соревнованиях. Федерация также продолжала работу над поддержкой национальных команд, атлетов и тренерского штаба.
"Наша главная задача – сделать так, чтобы украинский биатлон имел будущее независимо от обстоятельств, в которых приходится работать сегодня. Для этого нужны сильные тренеры, подготовленные спортсмены и возможности для нового поколения", – заявил Крулько.
Дериземля стал первым вице-президентом, Бринзак – почетным президентом
В ходе конференции также состоялись выборы других руководящих органов Федерации. Первым вице-президентом ФБУ избрали Андрея Дериземлю, кандидатуру которого, как и Крулько, единогласно поддержали делегаты.
Также сформировали Президиум Федерации биатлона Украины, в которую вошли 22 представителя, в том числе Крулько и Дериземля по должности. Ревизионная комиссия организации состоит из трех человек: Алексея Любаренко, Юрия Калинюка и Виталия Василика.
Львовская региональная федерация предложила избрать почетным президентом ФБУ Владимира Бринзака, возглавлявшего организацию до ноября 2022 года. Делегаты конференции единогласно поддержали эту кандидатуру.
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