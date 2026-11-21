Крулько отримав одностайну підтримку делегатів

Іван Крулько, народний депутат України, очолює Федерацію біатлону України з 2022-го року. Під час звітно-виборної конференції він представив підсумки роботи організації за попередні чотири роки та окреслив ключові напрямки розвитку на наступний період.

Зокрема, у 2026-му році Федерація біатлону України отримала нагороду Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у номінації NF Excellence in Biathlon4All, ставши найкращою федерацією світу за розвитком масового біатлону.

Українські біатлоністи здобули 40 медалей за чотири роки

Попри повномасштабну війну, Федерація продовжувала розвивати біатлон у регіонах. Упродовж звітного періоду в різних областях України відкрили сім нових відділень, йдеться в звіті президента.

За період 2022–2026 років українські біатлоністи вибороли 40 медалей на міжнародних змаганнях. Федерація також продовжувала працювати над підтримкою національних команд, атлетів і тренерського штабу.

"Наше головне завдання - зробити так, щоб український біатлон мав майбутнє незалежно від обставин, у яких доводиться працювати сьогодні. Для цього потрібні сильні тренери, підготовлені спортсмени та можливості для нового покоління", - заявив Крулько.

Дериземля став першим віцепрезидентом, Бринзак - почесним президентом

Під час конференції також відбулися вибори інших керівних органів Федерації. Першим віцепрезидентом ФБУ обрали Андрія Дериземлю, кандидатуру якого, як і Крулька, одноголосно підтримали делегати.

Також сформували Президію Федерації біатлону України, до якої увійшли 22 представники, зокрема Крулько та Дериземля за посадою. Ревізійна комісія організації складатиметься з трьох осіб: Олексія Любаренка, Юрія Калинюка та Віталія Василика.

Львівська регіональна федерація запропонувала обрати почесним президентом ФБУ Володимира Бринзака, який очолював організацію до листопада 2022 року. Делегати конференції одноголосно підтримали цю кандидатуру.