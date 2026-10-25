НХЛ: Разгром в канадском дерби и бенефис Баттерсона

Канадское дерби и голевая перестрелка в Оттаве

Самым громким событием игрового дня стал поединок между "Эдмонтон Ойлерз" и "Торонто Мейпл Лифс". Гости разгромили соперника со счетом 7:2, одержав уже четвертую победу подряд. В составе "Ойлерз" очередными двумя очками отметился Коннор Макдэвид, который продолжает набирать баллы абсолютно в каждом матче с начала сезона (8 заброшенных шайб и 25 результативных передач).

Не менее ярким оказалось противостояние "Оттавы" и "Нью-Йорк Рейнджерс", где команды забросили 11 шайб на двоих. "Сенаторз" праздновали победу 7:4 благодаря феерическому перформансу Дрейка Батерсона, который оформил хет-трик и набрал 4 очка.

Свои очередные победы одержали и другие лидеры Востока: "Каролина" всухую разобралась с "Сент-Луисом" (4:0), а "Бостон" в напряженном поединке дожал "Сан-Хосе" (6:4).

Сенсационная "Юта" и очередная осечка "Вегаса"

На Западе турнирную таблицу продолжают возглавлять "Эдмонтон" и "Вегас", имеющие в своем активе по 17 очков. Однако действующий финалист Кубка Стэнли "Вегас" потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме "Коламбусу" (1:2).

Вплотную к лидерам конференции неожиданно подобралась "Юта", которая вырвала победу над "Тампой-Бэй" в овертайме со счетом 5:4 и теперь имеет 16 баллов в активе.

Результаты матчей НХЛ 25 октября: