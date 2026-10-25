НХЛ: Разгром в канадском дерби и бенефис Баттерсона
В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Игровой день запомнился разгромом в канадском дерби, перестрелкой с 11 шайбами в Оттаве и очередной осечкой финалиста Кубка Стэнли.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Канадское дерби и голевая перестрелка в Оттаве
Самым громким событием игрового дня стал поединок между "Эдмонтон Ойлерз" и "Торонто Мейпл Лифс". Гости разгромили соперника со счетом 7:2, одержав уже четвертую победу подряд. В составе "Ойлерз" очередными двумя очками отметился Коннор Макдэвид, который продолжает набирать баллы абсолютно в каждом матче с начала сезона (8 заброшенных шайб и 25 результативных передач).
Не менее ярким оказалось противостояние "Оттавы" и "Нью-Йорк Рейнджерс", где команды забросили 11 шайб на двоих. "Сенаторз" праздновали победу 7:4 благодаря феерическому перформансу Дрейка Батерсона, который оформил хет-трик и набрал 4 очка.
Свои очередные победы одержали и другие лидеры Востока: "Каролина" всухую разобралась с "Сент-Луисом" (4:0), а "Бостон" в напряженном поединке дожал "Сан-Хосе" (6:4).
Сенсационная "Юта" и очередная осечка "Вегаса"
На Западе турнирную таблицу продолжают возглавлять "Эдмонтон" и "Вегас", имеющие в своем активе по 17 очков. Однако действующий финалист Кубка Стэнли "Вегас" потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме "Коламбусу" (1:2).
Вплотную к лидерам конференции неожиданно подобралась "Юта", которая вырвала победу над "Тампой-Бэй" в овертайме со счетом 5:4 и теперь имеет 16 баллов в активе.
Результаты матчей НХЛ 25 октября:
- "Филадельфия" – "Анахайм" – 4:5
- "Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 3:1
- "Бостон" – "Сан-Хосе" – 6:4
- "Оттава" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 7:4
- "Питтсбург" – "Нэшвилл" – 3:2 ОТ
- "Вашингтон" – "Баффало" – 4:3 ОТ
- "Коламбус" – "Вегас" – 2:1 ОТ
- "Сент-Луис" – "Каролина" – 0:4
- "Эдмонтон" – "Торонто" – 2:7
- "Юта" – "Тампа-Бэй" – 5:4 ОТ
- "Калгари" – "Детройт" – 4:1
- "Сиэтл" – "Миннесота" – 1:5
Ранее "Одещина" победила "Сокол" и укрепила лидерство в чемпионате Украины.