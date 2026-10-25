НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона
У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився розгромом у канадському дербі, перестрілкою з 11 шайбами в Оттаві та черговою осічкою фіналіста Кубка Стенлі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Канадське дербі та гольова перестрілка в Оттаві
Найгучнішою подією ігрового дня став поєдинок між "Едмонтон Ойлерз" та "Торонто Мейпл Ліфс". Гості розгромили суперника з рахунком 7:2, вигравши вже четвертий матч поспіль. У складі "Ойлерз" черговими двома очками відзначився Коннор Макдевід, який продовжує набирати пункти абсолютно в усіх іграх зі старту сезону (8 закинутих шайб та 25 результативних передач).
Не менш яскравим виявилося протистояння "Оттави" та "Нью-Йорк Рейнджерс", де команди закинули 11 шайб на двох. "Сенаторз" святкували перемогу 7:4 завдяки феєричному перформансу Дрейка Батерсона, який оформив хет-трик і набрав 4 очки.
Свої чергові звитяги здобули й інші лідери Сходу: "Кароліна" всуху розібралася із "Сент-Луїсом" (4:0), а "Бостон" у напруженому поєдинку дотиснув "Сан-Хосе" (6:4).
Сенсаційна "Юта" та чергова осічка "Вегаса"
На Заході турнірну таблицю продовжують очолювати "Едмонтон" та "Вегас", які мають у своєму активі по 17 очок. Проте чинний фіналіст Кубка Стенлі "Вегас" зазнав третьої поразки поспіль, поступившись в овертаймі "Коламбусу" (1:2).
Упритул до лідерів конференції несподівано підібралася "Юта", яка вирвала перемогу над "Тампою-Бей" в овертаймі з рахунком 5:4 і тепер має 16 балів у доробку.
Результати матчів НХЛ 25 жовтня:
- "Філадельфія" – "Анахайм" – 4:5
- "Нью-Джерсі" – "Лос-Анджелес" – 3:1
- "Бостон" – "Сан-Хосе" – 6:4
- "Оттава" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 7:4
- "Піттсбург" – "Нешвілл" – 3:2 ОТ
- "Вашингтон" – "Баффало" – 4:3 ОТ
- "Коламбус" – "Вегас" – 2:1 ОТ
- "Сент-Луїс" – "Кароліна" – 0:4
- "Едмонтон" – "Торонто" – 2:7
- "Юта" – "Тампа-Бей" – 5:4 ОТ
- "Калгарі" – "Детройт" – 4:1
- "Сіетл" – "Міннесота" – 1:5
Раніше "Одещина" перемогла "Сокіл" та зміцнила лідерство в чемпіонаті України.