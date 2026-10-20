НХЛ: "Филадельфия" прервала серию поражений, а "Рейнджерс" ворвался в топ Востока (видео)
В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Игровой день отметился уверенным выступлением "Нью-Йорка", сенсационным результатом в Филадельфии и принципиальной дуэлью первых номеров драфта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Уверенный ход "Рейнджерс" и сенсация от "Филадельфии"
"Нью-Йорк Рейнджерс" на собственном льду реабилитировался перед болельщиками после двух поражений подряд, уверенно обыграв "Анахайм" со счетом 5:2. Нью-йоркцы демонстрируют отличный старт сезона и выиграли уже шесть домашних поединков подряд, что позволило им подняться в топ-2 Восточной конференции.
Настоящую неожиданность создала "Филадельфия", которая прервала серию из семи поражений и одержала лишь вторую победу в сезоне, одолев "Колорадо" (3:2). Главным героем встречи стал форвард Тревор Зеграс, отдавший три результативных передачи.
В то же время "Питтсбург" уступил "Юте" (4:5) и потерпел уже четвертое поражение подряд.
Дуэль первых номеров драфта
В центральном матче дня "Торонто" оказался сильнее "Сан-Хосе", одержав волевую победу со счетом 3:1. Поединок привлек особое внимание противостояниям первых номеров драфта – Макклина Селебрини и Гэвина Маккенны.
Победителем из этой дуэли вышел именно Маккенна, отличившийся заброшенной шайбой. Весомый вклад в триумф хозяев внес и Остон Мэттьюз, набравший три очка за игру.
Результаты матчей НХЛ за 20 октября:
- "Рейнджерс" – "Анахайм" – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
- "Филадельфия" – "Колорадо" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
- "Торонто" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
- "Юта" – "Питтсбург" – 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
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