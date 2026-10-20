НХЛ: "Філадельфія" перервала серію поразок, а "Рейнджерс" увірвався в топ Сходу (відео)

Впевнений хід "Рейнджерс" та сенсація від "Філадельфії"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на власному льоду реабілітувався перед уболівальниками після двох поразок поспіль, упевнено перегравши "Анагайм" з рахунком 5:2. Нью-йоркці демонструють чудовий старт сезону та виграли вже шість домашніх поєдинків поспіль, що дозволило їм піднятися до топ-2 Східної конференції.

Натомість справжню несподіванку створила "Філадельфія", яка перервала серію з семи поразок і здобула лише другу перемогу в сезоні, здолавши "Колорадо" (3:2). Головним героєм зустрічі став форвард Тревор Зеграс, який віддав три результативні передачі.

Водночас "Піттсбург" поступився "Юті" (4:5) і зазнав вже четвертої поразки поспіль.

Дуель перших номерів драфту

У центральному матчі дня "Торонто" виявився сильнішим за "Сан-Хосе", здобувши вольову перемогу з рахунком 3:1. Поєдинок привернув особливу увагу протистоянням перших номерів драфту – Маккліна Селебріні та Гевіна Маккенни.

Переможцем із цієї дуелі вийшов саме Маккенна, який відзначився закинутою шайбою. Вагомий внесок у тріумф господарів зробив і Остон Меттьюз, який набрав три очки за гру.

Результати матчів НХЛ за 20 жовтня: