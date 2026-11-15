Невероятная развязка в Богуславе: судьбу матча "Шершни" и "Кременчуга" решили буллиты

"Кременчуг" спасся за 15 секунд до сирены

Поединок прошел 15 ноября на ледовой арене "Ледограй" в Богуславе.

Первый период завершился вничью. На 18-й минуте Ярослав Панченко реализовал буллит и вывел "Шершней" вперед. Однако уже через 45 секунд Тимофей Материкин сравнял счет после передач Егора Абаджяна и Владислава Браги.

В конце второго периода хозяева снова захватили лидерство. На отметке 39:43 Максим Лесников реализовал численное преимущество после передачи Панченко и Ильи Шевченко.

В третьем периоде "Шершни" долгое время удерживали минимальное преимущество. Однако "Кременчуг" сумел спасти матч буквально перед финальной сиреной.

За 15 секунд до истечения основного времени Егор Абаджян после передач Браги и Глеба Кривошапкина сделал счет 2:2 и перевел игру в овертайм.

Булиты принесли победу "Шершням"

Дополнительные пять минут не определили более сильного, поэтому команды перешли в серию послематчевых бросков.

Хоккеисты "Шершней" реализовали три первые попытки, тогда как игроки "Кременчуга" не смогли забить дважды подряд.

Гости сумели ответить только одним точным буллитом. В результате серия завершилась со счетом 3:1 в пользу богуславской команды.

"Шершни" – "Кременчуг" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) Шайбы: Панченко, 17:52 (буллит), Лесников, 39:43 (большинство) – Материкин, 18:37, Абаджян, 59:45.

Серия буллитов – 3:1 в пользу "Шершней".