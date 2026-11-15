Неймовірна розв'язка в Богуславі: долю матчу "Шершнів" і "Кременчука" вирішили буліти

"Кременчук" врятувався за 15 секунд до сирени

Поєдинок відбувся 15 листопада на льодовій арені "Льодограй" у Богуславі.

Перший період завершився внічию. На 18-й хвилині Ярослав Панченко реалізував буліт і вивів "Шершнів" уперед. Однак уже за 45 секунд Тимофій Материкін зрівняв рахунок після передач Єгора Абаджяна та Владислава Браги.

Наприкінці другого періоду господарі знову захопили лідерство. На позначці 39:43 Максим Лєсніков реалізував чисельну перевагу після передач Панченка та Іллі Шевченка.

У третьому періоді "Шершні" тривалий час утримували мінімальну перевагу. Проте "Кременчук" зумів врятувати матч буквально перед фінальною сиреною.

За 15 секунд до завершення основного часу Єгор Абаджян після передач Браги та Гліба Кривошапкіна зробив рахунок 2:2 і перевів гру в овертайм.

Буліти принесли перемогу "Шершням"

Додаткові п'ять хвилин не визначили сильнішого, тому команди перейшли до серії післяматчевих кидків.

Хокеїсти "Шершнів" реалізували три перші спроби, тоді як гравці "Кременчука" не змогли забити двічі поспіль.

Гості зуміли відповісти лише одним влучним булітом. У підсумку серія завершилася з рахунком 3:1 на користь богуславської команди.

"Шершні" – "Кременчук" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) Шайби: Панченко, 17:52 (буліт), Лєсніков, 39:43 (більшість) – Материкін, 18:37, Абаджян, 59:45.

Серія булітів – 3:1 на користь "Шершнів".