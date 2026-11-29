С чего начался конфликт в команде

После финиша в одиночной смешанной эстафете в Контиолахти Меркушина в эфире "Суспільне Спорт" заявила о "нездоровой атмосфере в команде" и обвинила главного тренера сборной Оксану Хвостенко в унижениях и высказываниях в адрес ее семьи и других наставников.

Заявление вызвало волну обсуждений в биатлонной среде, а на слова спортсменки уже отреагировали другие украинские биатлонистки – Христина Дмитренко и Елена Городна. После этого сама Меркушина опубликовала объяснение в Instagram.

Что сказала Меркушина в новом обращении

В своем посте биатлонистка извинилась перед биатлонным сообществом, командой и лично перед тренерами женской сборной – в частности, Оксаной Хвостенко и Игорем Ярмошем.

"Я понимаю, что с моей стороны было неправильно выносить личные переживания и эмоции на публику. Особенно в такое непростое для всех украинцев время, когда у каждого и так достаточно поводов для волнения. Мне жаль, что мои слова стали причиной дополнительного напряжения и обсуждений", – написала Меркушина.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к Федерации биатлона Украины, но остро реагирует на любые высказывания в адрес своей семьи.

"Я очень остро реагирую на любые высказывания в сторону моей семьи. Это моя семья, моя опора и моя самая большая гордость. Я безгранично люблю своих близких и всегда буду их защищать. В то же время я понимаю, что должна научиться лучше контролировать эмоции и ответственнее относиться к своим публичным высказываниям", – отметила спортсменка.

Также Меркушина пообещала, что в дальнейшем все внутренние вопросы будут оставаться внутри команды.

После участия в одиночной смешанной эстафете следующим стартом Александры в Контиолахти станет женский спринт. Гонка состоится в воскресенье, 29 ноября, в 17:15 по киевскому времени.