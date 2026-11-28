Как выступила сборная Украины

После первого огневого рубежа украинская команда занимала 24 место. На второй стрельбе Меркушина, несмотря на два промаха, сумела отыграть четыре позиции и передала эстафету 20-ю.

Дудченко с одним промахом поднялся еще на три ступени, выйдя из первого огневого рубежа 17-м. Во второй стрельбе украинец закрыл все мишени и сохранил эту позицию.

Однако следующий этап оказался неудачным для Меркушиной. На предпоследнем огневом рубеже она заработала два штрафных круга, из-за чего сборная Украины опустилась на 20 место. Несмотря еще два промаха на заключительной стрельбе, биатлонистка отыграла две позиции.

На финальном круге Дудченко не удалось улучшить положение команды. Украина завершила гонку 18-й с отставанием в 3 минуты и 10,6 секунды.

Это второй худший результат украинской сборной в синглмиксте в истории. Хуже команда выступила только на чемпионате мира 2025 года, когда заняла 20 место.

Кто победил в Контиолахти

Победу в одиночной смешанной эстафете одержала сборная Швеции. Ее представляли Элла Галварссон и Себастьян Самуэльсон. Серебро добыла в борьбе Германия, а бронзовые награды достались Франции.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Одиночная смешанная эстафета

Швеция (0+5) – 32:25.7 Германия (0+5) – +2.9 Франция (0+6) – +5.3

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