Як виступила збірна України

Після першого вогневого рубежу українська команда посідала 24-те місце. На другій стрільбі Меркушина, попри два промахи, зуміла відіграти чотири позиції та передала естафету 20-ю.

Дудченко з однією хибою піднявся ще на три сходинки, вийшовши з першого вогневого рубежу 17-м. На другій стрільбі українець закрив усі мішені та зберіг цю позицію.

Однак наступний етап виявився невдалим для Меркушиної. На передостанньому вогневому рубежі вона заробила два штрафні кола, через що збірна України опустилася на 20-те місце. Попри ще дві хиби на заключній стрільбі, біатлоністка відіграла дві позиції.

На фінальному колі Дудченку не вдалося покращити становище команди. Україна завершила гонку 18-ю з відставанням у 3 хвилини та 10,6 секунди.

Це другий найгірший результат української збірної в синглміксті в історії. Гірше команда виступила лише на чемпіонаті світу 2025 року, коли посіла 20-те місце.

Хто переміг у Контіолахті

Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобула збірна Швеції. Її представляли Елла Галварссон та Себастьян Самуельссон. Срібло виборола Німеччина, а бронзові нагороди дісталися Франції.

Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Одиночна змішана естафета

Швеція (0+5) – 32:25.7 Німеччина (0+5) – +2.9 Франція (0+6) – +5.3

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