Две шайбы "Кременчуга" в первом периоде

Команда Артема Гниденко удачно начала домашний поединок и уже в первой двадцатиминутке обеспечила себе преимущество в два гола.

Счет на шестой минуте открыл Денис Матусевич. Форвард завершил комбинацию после передач Егора Абаджяна и Дмитрия Попережая.

На 14-й минуте хозяева удвоили преимущество. В этот раз отличился Вячеслав Андрущенко, которому ассистировал Матусевич.

Таким образом, после первого периода "Кременчуг" вел 2:0.

"Шершни" сократили отставание, но не спаслись

Во второй двадцатиминутке гости сумели вернуть интригу.

На 32-й минуте Михаил Цюра сократил отставание до минимума. Результативные передачи записали в актив Плесовских и Ярослав Панченко.

Однако уже через четыре минуты "Кременчуг" восстановил преимущество в две шайбы.

На 36-й минуте Михаил Геворкян поразил ворота соперника после передач Глеба Кривошапкина и Средницкого.

Перед заключительным периодом хозяева вели 3:1.

В третьей двадцатиминутке "Богуславские Шершни" так и не смогли сократить отставание.

На 58-й минуте Владислав Брага поставил точку в поединке, забросив четвертую шайбу "Кременчуга" после передачи Тимофея Материкина.

"Кременчуг" – "Богуславские Шершни" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Матусевич (Абаджян, Попережай), 05:48

2:0 – Андрущенко (Матусевич), 13:32

2:1 - Цюра (Плесовских, Панченко), 31:30

3:1 - Геворкян (Кривошапкин, Средницкий), 35:57

4:1 – Брага (Материкин), 57:40

Победа позволила подопечным Артема Гниденко набрать 22 очка и закрепиться на втором месте в чемпионате Украины.

"Богуславские шершни" остались с 16 баллами на третьей позиции.