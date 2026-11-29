Дві шайби "Кременчука" в першому періоді

Команда Артема Гніденка вдало розпочала домашній поєдинок і вже в першій двадцятихвилинці забезпечила собі перевагу у два голи.

Рахунок на шостій хвилині відкрив Денис Матусевич. Форвард завершив комбінацію після передач Єгора Абаджяна та Дмитра Попережая.

На 14-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Цього разу відзначився В'ячеслав Андрущенко, якому асистував Матусевич.

Таким чином, після першого періоду "Кременчук" вів 2:0.

"Шершні" скоротили відставання, але не врятувалися

У другій двадцятихвилинці гості зуміли повернути інтригу.

На 32-й хвилині Михайло Цюра скоротив відставання до мінімуму. Результативні передачі записали до активу Плесовських та Ярослав Панченко.

Проте вже через чотири хвилини "Кременчук" відновив перевагу у дві шайби.

На 36-й хвилині Михайло Геворкян вразив ворота суперника після передач Гліба Кривошапкіна та Середницького.

Перед заключним періодом господарі вели 3:1.

У третій двадцятихвилинці "Богуславські Шершні" так і не змогли скоротити відставання.

Натомість на 58-й хвилині Владислав Брага поставив крапку в поєдинку, закинувши четверту шайбу "Кременчука" після передачі Тимофія Материкіна.

"Кременчук" – "Богуславські Шершні" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби:

1:0 – Матусевич (Абаджян, Попережай), 05:48

2:0 – Андрущенко (Матусевич), 13:32

2:1 – Цюра (Плесовських, Панченко), 31:30

3:1 – Геворкян (Кривошапкін, Середницький), 35:57

4:1 – Брага (Материкін), 57:40

Перемога дозволила підопічним Артема Гніденка набрати 22 очки та закріпитися на другому місці в чемпіонаті України.

"Богуславські Шершні" залишилися з 16 балами на третій позиції.