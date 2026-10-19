Громкая сенсация в НХЛ: аутсайдер остановил чемпиона и прервал его суперсерию (видео)

Конец серии Хьюза

В первом матче "Миннесота Уайлд" на домашнем льду победила "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:1.

Несмотря на победу команды, оборвалась восьмиматчевая результативная серия защитника Квинна Хьюза. В то же время "Миннесота" завоевала важные очки и укрепила свои позиции на Западе.

"Калгари" остановил "Каролину"

В другом поединке дня "Калгари Флеймз" на собственной площадке одолел "Каролину Харрикейнз" со счетом 3:2.

Гости подходили к встрече на фоне семи побед, однако не смогли продолжить свою серию. "Огоньки" вырвали победу и прервали успешный отрезок одного из лидеров чемпионата.

Для "Калгари" эта победа стала первой домашней в текущем сезоне. В то же время, клуб продолжает борьбу за выход из нижней части турнирной таблицы.

Нынешний сезон имеет особое значение для "Флеймз": он станет последним для команды на ее нынешней арене.

Результаты матчей НХЛ за 19 октября: