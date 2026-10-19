Гучна сенсація в НХЛ: аутсайдер зупинив чемпіона та перервав його суперсерію (відео)
У ніч проти 19 жовтня в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися лише два матчі. В одному з них перервалася тривала переможна серія одного з лідерів сезону.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Кінець серії Х'юза
У першому матчі "Міннесота Вайлд" на домашньому льоду перемогла "Коламбус Блю Джекетс" із рахунком 2:1.
Попри перемогу команди, обірвалася восьмиматчева результативна серія захисника Квінна Х'юза. Водночас "Міннесота" здобула важливі очки та зміцнила свої позиції на Заході.
"Калгарі" зупинив "Кароліну"
В іншому поєдинку дня "Калгарі Флеймз" на власному майданчику здолав "Кароліну Гаррікейнз" із рахунком 3:2.
Гості підходили до зустрічі на тлі семи перемог поспіль, однак не змогли продовжити свою серію. "Вогники" вирвали перемогу та перервали успішний відрізок одного з лідерів чемпіонату.
Для "Калгарі" ця звитяга стала першою домашньою в поточному сезоні. Водночас клуб продовжує боротьбу за вихід із нижньої частини турнірної таблиці.
Нинішній сезон має особливе значення для "Флеймз": він стане останнім для команди на її теперішній арені.
Результати матчів НХЛ за 19 жовтня:
- "Міннесота Вайлд" – "Коламбус Блю Джекетс" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
- "Калгарі Флеймз" – "Кароліна Гаррікейнз" – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
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