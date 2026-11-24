Мережко считает, что деньги могут влиять на решения по России

Украинский хоккеист отметил, что не обсуждает тему возможного возвращения российских и белорусских сборных в международные соревнования с большинством партнеров по чешскому "Пльзеню". Исключением является латвийский игрок Кристианс Рубинс, с которым он обменивается новостями, поскольку тот также будет выступать на чемпионате мира.

Сережко также поддерживает контакт с Александром Буткевичем и получает от него информацию о ситуации вокруг украинской сборной. По словам хоккеиста, Федерация хоккея Украины делает все возможное, чтобы команда смогла выступить на мировом первенстве.

Комментируя перспективу возвращения России в элитный дивизион уже в следующем сезоне, Мережко подчеркнул, что испытывает сопротивление такому решению со стороны мирового хоккейного сообщества, но в то же время обратил внимание на влияние финансов.

"Как по мне, против мирового хоккейного сообщества в этом вопросе чувствуется. Но ведь мир циничный и деньги имеют свое влияние. Думаю, некоторые хотят видеть Россию на чемпионате мира, потому что у них есть деньги", - сказал Мережко.

Хоккеист отметил позицию спонсоров чемпионата мира

Украинский защитник положительно оценил реакцию части спонсоров чемпионата мира в элитном дивизионе, пригрозивших отказаться от сотрудничества в случае допуска российской сборной к турниру.

По мнению Мережко, такая позиция могла повлиять на Международную федерацию хоккея (IIHF) и свидетельствует о том, что не только спортивное сообщество, но и финансирующие проведение соревнований компании не поддерживают возвращение России.

"Хорошо, что часть спонсоров чемпионата мира в элитном дивизионе пригрозила уйти, если Россия будет играть в элитном дивизионе. И кажется, что на IIHF это все же повлияло. А если да, то это хороший знак того, что и мировое хоккейное сообщество и те, кто дают деньги на проведение турниров, тоже не хотят видеть Россию", - подытожил хоккеист.