Мережко вважає, що гроші можуть впливати на рішення щодо Росії

Український хокеїст зазначив, що не обговорює тему можливого повернення російських та білоруських збірних до міжнародних змагань із більшістю партнерів по чеському "Пльзеню". Винятком є латвійський гравець Крістіанс Рубінс, з яким він обмінюється новинами, оскільки той також виступатиме на чемпіонаті світу.

Мережко також підтримує контакт з Олександром Буткевичем та отримує від нього інформацію щодо ситуації навколо української збірної. За словами хокеїста, Федерація хокею України робить усе можливе, щоб команда змогла виступити на світовій першості.

Коментуючи перспективу повернення Росії до елітного дивізіону вже наступного сезону, Мережко наголосив, що відчуває спротив такому рішенню з боку світової хокейної спільноти, але водночас звернув увагу на вплив фінансів.

"Як на мене, супротив світової хокейної спільноти в цьому питанні відчувається. Але ж світ цинічний і гроші мають свій вплив. Гадаю, дехто хоче бачити Росію на чемпіонаті світу, бо у них є гроші", - сказав Мережко.

Хокеїст відзначив позицію спонсорів чемпіонату світу

Український захисник позитивно оцінив реакцію частини спонсорів чемпіонату світу в елітному дивізіоні, які пригрозили відмовитися від співпраці у разі допуску російської збірної до турніру.

На думку Мережка, така позиція могла вплинути на Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та свідчить про те, що не лише спортивна спільнота, а й компанії, які фінансують проведення змагань, не підтримують повернення Росії.

"Добре, що частина спонсорів чемпіонату світу в елітному дивізіоні пригрозила піти, якщо Росія гратиме в елітному дивізіоні. І здається, що на IIHF це все ж таки вплинуло. А якщо так, то це добрий знак того, що і світова хокейна спільнота і ті, хто дають гроші на проведення турнірів, теж не хочуть бачити Росію", - підсумував хокеїст.