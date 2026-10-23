Феерия в Эдмонтоне и рекорд Макдевида: результаты насыщенного игрового дня в НХЛ (видео)

Феноменальный рекорд Макдевида

Настоящее шоу устроили "Эдмонтон" и "Каролина", забросив 10 шайб в основное время, после чего судьба встречи решалась в серии буллитов, где сильнее оказались хозяева (6:5). Звездный дуэт "Нефтяников" Коннор Макдевид и Леон Драйзайтль набрали по 5 очков каждый (по 2 гола и 3 ассиста).

Благодаря этому капитан "Эдмонтона" достиг отметки в 30 очков всего за 10 матчей сезона, установив новый абсолютный рекорд НХЛ.

Эта победа позволила "Ойлерз" возглавить Западную конференцию. Перехватить лидерство удалось благодаря очередной осечке "Вегаса", который вторично подряд потерпел разгромное поражение со счетом 2:6, на этот раз от "Сент-Луиса".

Деклассирование от "Медведей" и другие результаты

Убедительную игру продолжает демонстрировать "Бостон", разбивший "Нэшвилл" со счетом 6:0. По 4 результативных балла на свой счет записали Давид Пастрняк и Чарли Макевой, закрепив команду в топ-2 Востока.

Среди других ярких встреч стоит отметить результативную победу "Торонто" над "Рейнджерс" (5:4) и уверенную победу "Сан-Хосе" в игре с "Оттавой" (6:2).

Результаты игрового дня НХЛ: