Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)

Феноменальний рекорд Макдевіда

Справжнє шоу влаштували "Едмонтон" та "Кароліна", закинувши 10 шайб у основний час, після чого доля зустрічі вирішувалася у серії булітів, де сильнішими виявилися господарі (6:5). Зірковий дует "Нафтовиків" Коннор Макдевід та Леон Драйзайтль набрали по 5 очок кожен (по 2 голи та 3 асисти).

Завдяки цьому капітан "Едмонтона" досяг позначки у 30 очок усього за 10 матчів сезону, встановивши новий абсолютний рекорд НХЛ.

Ця звитяга дозволила "Ойлерз" очолити Західну конференцію. Перехопити лідерство вдалося завдяки черговій осічці "Вегаса", який вдруге поспіль зазнав розгромної поразки з рахунком 2:6, цього разу від "Сент-Луїса".

Декласування від "Ведмедів" та інші результати

Переконливу гру продовжує демонструвати "Бостон", який розтрощив "Нешвілл" з рахунком 6:0. По 4 результативні бали до свого доробку записали Давід Пастрняк та Чарлі Макевой, закріпивши команду в топ-2 Сходу.

Серед інших яскравих зустрічей варто відзначити результативну перемогу "Торонто" над "Рейнджерс" (5:4) та впевнену звитягу "Сан-Хосе" у грі з "Оттавою" (6:2).

Результати ігрового дня НХЛ: