Две дисквалификации до гонки и провал на дистанции: украинки ужасно стартовали на Кубке IBU
Женская сборная Украины провалила первую гонку на Кубке IBU сезона-2026/27 в шведском Идре. Ни одна из украинских биатлонисток не смогла попасть в очковую зону в спринте, а две дебютантки команды вообще получили дисквалификацию еще до выхода на дистанцию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Почему дисквалифицировали украинок
Еще до начала соревнований судьи отстранили двух украинских дебютанток взрослого уровня Кубка IBU – Ирину Шевченко и Валерию Шейгас. Причиной стало нарушение пункта 11.3.4.а правил соревнований IBU. Как сообщили в Федерации биатлона Украины, лыжи обеих спортсменок не прошли обязательный предстартовый тест.
Среди вышедших на дистанцию украинок лучший результат показала Лилия Стеблина. С тремя промахами (1+2) она финишировала на 43-м месте, остановившись вне зачетной топ-40. В топ-60 также пробилась Дарья Чалик, которая с четырьмя штрафными кругами (1+3) заняла 59-ю позицию. Ксения Приходько допустила две ошибки на первом огневом рубеже (2+0) и завершила спринт 71-й.
Кто выиграл гонку
Победу в спринте одержала француженка Селья Энафф, которая чисто отстрелялась и опередила ближайшую преследовательницу на полминуты. Второе место заняла еще одна представительница Франции Софи Шово, а тройку призерок замкнула норвежка Эмили Калькенберг.
Кубок Ибу. Идре (Швеция). Спринт, женщины:
- Селья Энафф (Франция, 0+0) – 20:35.5
- Софи Шово (Франция, 1+0) – +30.5
- Эмили Калькенберг (Норвегия, 0+1) – +30.8
- ...43. Лилия Стеблина (Украина, 1+2) – +2:15.6
- …59. Дарья Чалик (Украина, 1+3) – +2:47.2
- …71. Ксения Приходько (Украина, 2+0) – +3:26.4
- DSQ. Ирина Шевченко (Украина)
- DSQ. Валерия Шейгас (Украина)
Этап Кубка IBU в Идре продлится в субботу, 28 ноября, еще двумя спринтерскими гонками. Мужчины начнут соревнования в 11:15 по киевскому времени, после чего на старт выйдут женщины.