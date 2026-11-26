Почему дисквалифицировали украинок

Еще до начала соревнований судьи отстранили двух украинских дебютанток взрослого уровня Кубка IBU – Ирину Шевченко и Валерию Шейгас. Причиной стало нарушение пункта 11.3.4.а правил соревнований IBU. Как сообщили в Федерации биатлона Украины, лыжи обеих спортсменок не прошли обязательный предстартовый тест.

Среди вышедших на дистанцию украинок лучший результат показала Лилия Стеблина. С тремя промахами (1+2) она финишировала на 43-м месте, остановившись вне зачетной топ-40. В топ-60 также пробилась Дарья Чалик, которая с четырьмя штрафными кругами (1+3) заняла 59-ю позицию. Ксения Приходько допустила две ошибки на первом огневом рубеже (2+0) и завершила спринт 71-й.

Кто выиграл гонку

Победу в спринте одержала француженка Селья Энафф, которая чисто отстрелялась и опередила ближайшую преследовательницу на полминуты. Второе место заняла еще одна представительница Франции Софи Шово, а тройку призерок замкнула норвежка Эмили Калькенберг.

Кубок Ибу. Идре (Швеция). Спринт, женщины:

Селья Энафф (Франция, 0+0) – 20:35.5 Софи Шово (Франция, 1+0) – +30.5 Эмили Калькенберг (Норвегия, 0+1) – +30.8

...43. Лилия Стеблина (Украина, 1+2) – +2:15.6

…59. Дарья Чалик (Украина, 1+3) – +2:47.2

…71. Ксения Приходько (Украина, 2+0) – +3:26.4

DSQ. Ирина Шевченко (Украина)

DSQ. Валерия Шейгас (Украина)

Этап Кубка IBU в Идре продлится в субботу, 28 ноября, еще двумя спринтерскими гонками. Мужчины начнут соревнования в 11:15 по киевскому времени, после чего на старт выйдут женщины.