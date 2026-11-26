Чому дискваліфікували українок

Ще до початку змагань судді відсторонили двох українських дебютанток дорослого рівня Кубка IBU – Ірину Шевченко та Валерію Шейгас. Причиною стало порушення пункту 11.3.4.а правил змагань IBU. Як повідомили у Федерації біатлону України, лижі обох спортсменок не пройшли обов'язковий передстартовий тест.

Серед українок, які вийшли на дистанцію, найкращий результат показала Лілія Стеблина. З трьома промахами (1+2) вона фінішувала на 43-му місці, зупинившись поза межами залікової топ-40. До топ-60 також пробилася Дарина Чалик, яка з чотирма штрафними колами (1+3) посіла 59-ту позицію. Ксенія Приходько припустилася двох помилок на першому вогневому рубежі (2+0) і завершила спринт 71-ю.

Хто виграв гонку

Перемогу у спринті здобула француженка Селья Енафф, яка чисто відстрілялася та випередила найближчу переслідувачку на пів хвилини. Друге місце посіла ще одна представниця Франції Софі Шово, а трійку призерок замкнула норвежка Емілі Калькенберг.

Кубок IBU. Ідре (Швеція). Спринт, жінки:

Селья Енафф (Франція, 0+0) – 20:35.5 Софі Шово (Франція, 1+0) – +30.5 Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+1) – +30.8

...43. Лілія Стеблина (Україна, 1+2) – +2:15.6

…59. Дарина Чалик (Україна, 1+3) – +2:47.2

…71. Ксенія Приходько (Україна, 2+0) – +3:26.4

DSQ. Ірина Шевченко (Україна)

DSQ. Валерія Шейгас (Україна)

Етап Кубка IBU в Ідре продовжиться у суботу, 28 листопада, ще двома спринтерськими гонками. Чоловіки розпочнуть змагання об 11:15 за київським часом, після чого на старт вийдуть жінки.