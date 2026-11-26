Дві дискваліфікації до гонки та провал на дистанції: українки ганебно стартували на Кубку IBU
Жіноча збірна України провалила першу гонку на Кубку IBU сезону-2026/27 у шведському Ідре. Жодна з українських біатлоністок не змогла потрапити до очкової зони у спринті, а дві дебютантки команди взагалі отримали дискваліфікацію ще до виходу на дистанцію.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Чому дискваліфікували українок
Ще до початку змагань судді відсторонили двох українських дебютанток дорослого рівня Кубка IBU – Ірину Шевченко та Валерію Шейгас. Причиною стало порушення пункту 11.3.4.а правил змагань IBU. Як повідомили у Федерації біатлону України, лижі обох спортсменок не пройшли обов'язковий передстартовий тест.
Серед українок, які вийшли на дистанцію, найкращий результат показала Лілія Стеблина. З трьома промахами (1+2) вона фінішувала на 43-му місці, зупинившись поза межами залікової топ-40. До топ-60 також пробилася Дарина Чалик, яка з чотирма штрафними колами (1+3) посіла 59-ту позицію. Ксенія Приходько припустилася двох помилок на першому вогневому рубежі (2+0) і завершила спринт 71-ю.
Хто виграв гонку
Перемогу у спринті здобула француженка Селья Енафф, яка чисто відстрілялася та випередила найближчу переслідувачку на пів хвилини. Друге місце посіла ще одна представниця Франції Софі Шово, а трійку призерок замкнула норвежка Емілі Калькенберг.
Кубок IBU. Ідре (Швеція). Спринт, жінки:
- Селья Енафф (Франція, 0+0) – 20:35.5
- Софі Шово (Франція, 1+0) – +30.5
- Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+1) – +30.8
- ...43. Лілія Стеблина (Україна, 1+2) – +2:15.6
- …59. Дарина Чалик (Україна, 1+3) – +2:47.2
- …71. Ксенія Приходько (Україна, 2+0) – +3:26.4
- DSQ. Ірина Шевченко (Україна)
- DSQ. Валерія Шейгас (Україна)
Етап Кубка IBU в Ідре продовжиться у суботу, 28 листопада, ще двома спринтерськими гонками. Чоловіки розпочнуть змагання об 11:15 за київським часом, після чого на старт вийдуть жінки.
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