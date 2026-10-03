Второе поражение чемпиона и победа "Бостона" в овертайме: результаты НХЛ

Полярные результаты "Рейнджерс" и "Харрикейнз"

В стартовом матче тура "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде разобрался с "Детройтом". Две "сухие" шайбы позволили "рейнджерам" занимать второе место в Восточной конференции.

А действующий чемпион НХЛ, "Каролина" дома разгромно уступила "Вашингтону". "Кепиталз" сделал заявку на победу еще в первом периоде, забросив три шайбы. Остальные матчи были более конкурентными - но именно стартовый провал стоил "Харрикейнз" победы.

"Детройт Ред Уингз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Каролина Харрикейнз" - "Вашингтон Кэпиталз" - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Остальные результаты дня

"Бостон" и "Виннипег" выдали очень конкурентный матч - лидер во встрече менялся несколько раз. Но наконец победу в овертайме праздновали именно "Брюинз".

"Сент-Луиз Блюз" одержали "сухую" победу над "Далласом". В этом матче стоит отметить потасовку, которая произошла во втором периоде. В результате нее Артту Хюрю и Джейк Нейборс получили по 5 минут удаления.

В последнем матче дня "Анахайм" победил "Вегас". "Голден Найтс" совершили рывок в последнем периоде, забросив три шайбы. Однако этого не хватило, чтобы перебить успехи Дакс в первых двух 20-минутках.

"Виннипег Джетс" - "Бостон Брюинз" - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

"Даллас Старз" - "Сент-Луис Блюз" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Вегас Голден Найтс" - "Анахайм Дакс" - 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)