Друга поспіль поразка чемпіона та перемога "Бостона" в овертаймі: результати НХЛ

Полярні результати "Рейнджерс" та "Харрікейнз"

У стартовому матчі туру "Нью-Йорк Рейнджерс" на виїзді розібрався з "Детройтом". Дві "сухі" шайби дозволили "рейнджерам" посідати друге місце в Східній конференції.

Натомість чинний чемпіон НХЛ, "Кароліна" вдома розгромно поступилася "Вашингтону". "Кепіталз" зробили заявку на перемогу ще в першому періоді, закинувши три шайби. Решта матчу була більше конкурентною - але саме стартовий провал коштував "Харрікейнз" перемоги.

"Детройт Ред Вінгз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Кароліна Харрікейнз" - "Вашингтон Кепіталз" - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Решта результатів дня

"Бостон" та "Вінніпег" видали вкрай конкурентний матч - лідер в зустрічі змінювався кілька разів. Але зрештою перемогу в овертаймі святкували саме "Брюїнз".

"Сент-Луїз Блюз" здобули "суху" перемогу над "Далласом". В цьому матчі варто відзначити бійку, що сталася в другому періоді. Внаслідок неї Артту Хюрю та Джейк Нейборс отримали по 5 хвилин вилучення.

В останньому матчі дня "Анахайм" переміг "Вегас". "Голден Найтс" здійснили ривок в останньому періоді, закинувши три шайби. Проте цього не вистачило, щоб перебити успіхи "Дакс" в перших двох 20-хвилинках.

"Вінніпег Джетс" - "Бостон Брюїнз" - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

"Даллас Старз" - "Сент-Луїс Блюз" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Вегас Голден Найтс" - "Анахайм Дакс" - 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)