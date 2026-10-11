Десять шайб и драматическая развязка: "Шершни" впервые проиграли в чемпионате Украины по хоккею

"Шершни" отыграли отставание в две шайбы

Встреча в Богуславе началась с осторожной игры. В течение почти всего первого периода команды не могли открыть счет, однако за 19 секунд до перерыва Анатолий Ревук вывел гостей вперед.

В начале второй двадцатиминутки Артем Лесников восстановил равновесие, однако "Одещина" быстро вернула себе преимущество благодаря шайбе Щербака.

На 35-й минуте Ревука оформил дубль, увеличив отрыв гостей до двух шайб.

Впрочем, хозяева не сдались. Сначала Высотенко сократил отставание, а менее чем через минуту Валькун сравнял счет – 3:3.

Таким образом, перед заключительным периодом команды снова оказались в равных условиях.

Дубль Целогородцева принес победу "Одещине"

Решающая двадцатиминутка началась с очередной шайбы гостей. Уже на второй минуте периода Стецюра снова вывел "Одещину" вперед.

Однако "Шершни" продолжили борьбу. На 48-й минуте Панченко в четвертый раз огорчил вратаря соперников и сделал счёт 4:4.

Ключевым стал отрезок в середине заключительного периода. На 52-й минуте Артем Целогородцев реализовал численное преимущество и вернул лидерство гостям.

Хозяева пытались спасти встречу, но за чуть больше минуты до финальной сирены тот же Целогородцев оформил дубль, установив окончательный результат.

Для "Шершней" это поражение стало первым в сезоне после побед над "Кременчугом" и "Соколом".

По итогам встречи "Одещина" набрала восемь очков и возглавила турнирную таблицу. "Шершни" имеют столько же баллов и уходят вторыми.

Следующий матч "Одещина" проведет 14 октября против "Днепра", а "Шершни" 15 октября встретятся с "Кременчугом".

"Богуславские Шершни" – "Одещина" – 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Шайбы: Лесников, 24, Высотенко, 37, Валькун, 38, Панченко, 48 – Ревука, 20, 35, Щербак, 29, Стецюра, 42, Целогородцев, 52, 59.