Десять шайб і драматична розв'язка: "Шершні" вперше програли в чемпіонаті України з хокею

"Шершні" відіграли відставання у дві шайби

Зустріч у Богуславі розпочалася з обережної гри. Протягом майже всього першого періоду команди не могли відкрити рахунок, однак за 19 секунд до перерви Анатолій Ревука вивів гостей уперед.

На початку другої двадцятихвилинки Артем Лєсніков відновив рівновагу, проте "Одещина" швидко повернула собі перевагу завдяки шайбі Щербака.

На 35-й хвилині Ревука оформив дубль, збільшивши відрив гостей до двох шайб.

Утім, господарі не здалися. Спочатку Висотенко скоротив відставання, а менш ніж за хвилину Валькун зрівняв рахунок – 3:3.

Таким чином, перед заключним періодом команди знову опинилися в рівних умовах.

Дубль Целогородцева приніс перемогу "Одещині"

Вирішальна двадцятихвилинка розпочалася з чергової шайби гостей. Уже на другій хвилині періоду Стецюра знову вивів "Одещину" вперед.

Однак "Шершні" продовжили боротьбу. На 48-й хвилині Панченко вчетверте засмутив воротаря суперників і зробив рахунок 4:4.

Ключовим став відрізок у середині заключного періоду. На 52-й хвилині Артем Целогородцев реалізував чисельну перевагу та повернув лідерство гостям.

Господарі намагалися врятувати зустріч, але за трохи більше ніж хвилину до фінальної сирени той самий Целогородцев оформив дубль, встановивши остаточний результат.

Для "Шершнів" ця поразка стала першою в сезоні після перемог над "Кременчуком" і "Соколом".

За підсумками зустрічі "Одещина" набрала вісім очок та очолила турнірну таблицю. "Шершні" мають стільки ж балів і йдуть другими.

Наступний матч "Одещина" проведе 14 жовтня проти "Дніпра", а "Шершні" 15 жовтня зустрінуться з "Кременчуком".

"Богуславські Шершні" – "Одещина" – 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Шайби: Лєсніков, 24, Висотенко, 37, Валькун, 38, Панченко, 48 – Ревука, 20, 35, Щербак, 29, Стецюра, 42, Целогородцев, 52, 59.